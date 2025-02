Donovan Carrillo gana medalla de plata en la Challenge Cup de Patinaje Artístico

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El patinador mexicano Donovan Carrillo se quedó este día con la medalla de plata en la Challenge Cup de Patinaje Artístico. El patinador mexicano alcanzó un puntaje total de 205.54, lo que le permitió subir al podio en la competencia celebrada en Tilburg, Países Bajos.

Con este resultado disputará el Campeonato de los Cuatro Continentes 2025, que se celebrará del 19 al 23 de febrero en Seúl, Corea del Sur. Este será su último gran desafío antes del Mundial de Patinaje Artístico, donde buscará un cupo para México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Para Carrillo representa un logro especial, ya que estableció su mejor marca personal. En el programa corto obtuvo una calificación de 65.04, mientras que en el programa libre sumó 140.50.

Carrillo finalizó en la segunda posición, detrás del japonés Sena Miyake, quien logró 208.37 puntos, pero superó al israelí Mark Gorodnitsky, que obtuvo 177.61 unidades.

Donovan llegará al Cuatro Continentes con una temporada destacada. En los últimos meses, logró dos medallas de plata en torneos internacionales en Alemania y terminó en el puesto 12 del Skate America, un evento de la serie Grand Prix.

El patinador originario de Jalisco se mudó Toronto para entrenar en mejores condiciones y mejorar su desempeño. Su objetivo en Seúl es superar el 15° lugar que obtuvo en la edición pasada y consolidar su preparación rumbo al Mundial.

Interview with Donovan Carrillo 🇲🇽 after taking then🥈at Challenge Cup and for the first time landing two quads in a free skate 👏🏻- 205.54. #ChallengeCup #FigureSkating pic.twitter.com/Yj0dvSairp

— Golden Skate (@goldenskate) February 15, 2025