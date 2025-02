VIDEOS ¬ Miles de canadienses abuchean otra vez a EU en un estadio. Y llevan días así

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Aficionados canadienses del hockey abuchearon anoche el himno de Estados Unidos por segunda vez consecutiva en la Bell Centre de Montreal. Esta es una escena que comienza a ser frecuente en recintos deportivos canadienses como una forma de protesta contra Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, quien continuamente ha considerado a Canadá como el "estado 51" de su país y ha insultado a su Primer Ministro, Justin Trudeau, al llamarlo "Gobernador".

A lo largo de las últimas semanas, el desprecio hacia el Gobierno del magnate republicano salió a relucir en eventos deportivos de la NBA y la NHL, y en este último episodio la tensión provocó incluso peleas entre los propios jugadores estadounidenses y los locales.

"En el espíritu de este gran juego que une a todos, tengan la amabilidad de respetar los himnos y a los jugadores que representan a cada país", intervino el locutor Michel Lacroix en inglés y en francés para intentar calmar a la multitud.

NOW BRADY TKACHUK AND SAM BENNETT ARE THROWING HAYMAKERS 🔥

El episodio más reciente se suma al abucheo ocurrido apenas el pasado jueves 13 de febrero en el torneo de hockey 4 Nations Face-Off ante Finlandia; al que se vivió en el partido de basquetbol entre los Raptors de Toronto y los Knicks de Nueva York el 4 de febrero; y al del partido previo de los Raptors en la Scotiabank Arena contra los Clippers de Los Ángeles el 2 de febrero, entre otros.

Pese a que las autoridades deportivas piden respeto hacia los himnos de los países y fomentar un ambiente deportivo, nada ha detenido los abucheos. Desde la primera vez que Trump afirmó que incorporaría a Canadá como su estado 51, el pasado 29 de noviembre, antes de tomar protesta como Presidente, la relación entre ambos países se tornó ríspida.

Estados Unidos aplazó la aplicación de aranceles a productos canadienses por un mes, como lo hizo con México, a cambio de que su vecino norte coopere contra el tráfico de fentanilo, pero los golpes constantes de Trump a Trudeau y Canadá no se detienen.

Este 15 de febrero, la tensión en el torneo de hockey sobre hielo 4 Nations Face-Off, entre Finlandia, Suecia, Estados Unidos y Canadá, finalmente explotó en peleas y golpes entre los Florida Panther y los locales, quienes en los primeros nueve segundos del partido comenzaron un altercado que involucró a casi todos los jugadores.

El abucheo al himno estadounidense y la multitud molesta detonaron la tensión en la pista de hielo. Los organizadores tuvieron que intervenir y solicitar el respeto entre los equipos. Aunque continuó el partido, siguieron los roces.

Sin embargo, aunque hubo mucha tensión, Estados Unidos finalmente venció a Canadá por 3-1, y aseguró así un lugar en el partido por el campeonato del torneo.

WE'VE GOT A THIRD FIGHT NINE SECONDS INTO THE GAME

Días antes, el 13 de febrero, la misma escena se repitió en el torneo de hockey 4 Nations Face-Off ante Finlandia. De esta forma febrero se ha convertido en un mes particularmente agresivo hacia el país dirigido por Trump.

Por ejemplo, otro incidente sucedió 4 de febrero, cuando los abucheos regresaron en la Rogers Arena en Vancouver al tiempo que la cantante Elizabeth Irving decía las primeras frases del himno de Estados Unidos. En dicho partido, los Canucks recibieron al Avalanche de Colorado.

Desde gradas del Scotiabank Arena las y los canadienses estallaron con fuerza contra el himno estadounidense el 2 de febrero, pues seguidores de los Toronto Raptors pitaron la interpretación del himno "The Star-Spangled Banner" previa al partido contra Los Ángeles Clippers. El video se viralizó en redes sociales, ante la contundente y uniforme respuesta de las y los aficionados al símbolo patrio de Estados Unidos.

The US anthem gets booed at the Raptors game. Never seen this before. pic.twitter.com/HDipiMs9fW

— William Lou (@william_lou) February 2, 2025