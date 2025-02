Las redes sociales se inundan con memes inspirados en Milei y el fraude de $LIBRA

Decenas de memes inspirados en el ciberfraude de la criptomoneda $LIBRA que promovió el Presidente argentino Javier Milei, han inundado las redes sociales a lo largo del fin de semana.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- El ciberfraude que se le atribuye al Presidente argentino, Javier Milei, por la promoción de la criptomoneda $LIBRA no sólo ha provocado una enorme ola de críticas, posibles demandas legales y hasta un probable juicio político en su contra. El tema también ha dado pie a la creación de un vasto número de memes que se han difundido a través de redes sociales.

Desde que se dio a conocer la información sobre el desplome del token al que Milei invitó a invertir, provocando que más de 40 mil personas perdieran enormes sumas de dinero, usuarios en X, Facebook, TikTok y demás plataformas digitales no tardaron en sacar a relucir su ingenio al crear una amplia variedad de imágenes que hacen mofa sobre lo acontecido.

Milei revivió un clásico: pic.twitter.com/LGzdB1vTcv — Juan el Mestizo (@elmestizojuan) February 15, 2025

No puedo dejar de ver memes s/ Milei hoy pic.twitter.com/QZdCxgMFVD — Amado (@ricardoamadoc) February 15, 2025

En su mayoría, las divertidas imágenes toman inspiración de ciertas escenas de películas y series de televisión sumamente populares, como Los Simpson, The Office y hasta Forrest Gump, mismas que sirven para ilustrar de una forma bastante peculiar lo acontecido en el país sudamericano.

Ya sea para acusar al Presidente de Argentina de ser un estafador o burlarse de su supuesta experiencia en el rubro económico, los memes no han dejado de circular a lo largo de todo el fin de semana, cuando se registró el escandaloso hecho que puesto a Milei y quienes lo respaldaron en el ojo del huracán.

Menos Milei, más Forrest Grump. pic.twitter.com/SMsBum59Ie — hanwen zhang 🐲张汉文 (@hanwenzhang1982) February 15, 2025

argentina es un capitulo de the office parte 10mil pic.twitter.com/nY4lccVAq5 — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) February 15, 2025

Milei y la estafa de #LIBRA POPURRÍ DE MEMES 😵😵😵#LaPoliticaEnMemes pic.twitter.com/4tiDHEy976 — La Politica En Memes (@PoliticaEnMeme_) February 15, 2025

Asimismo, los materiales también han tomado inspiración de la excusa que puso el mandatario argentino luego del caso, al señalar que no estaba enterado del todo sobre la naturaleza de $LIBRA y que no tiene relación alguna con la empresa que creó el proyecto.

Varios de dichos memes se han viralizado a gran escala, algunos de los cuales suman (hasta el momento de redactar esta nota) decenas de miles de likes y comparticiones, sin mencionar los numerosos comentarios que han desatado.

Milei después de robar a todo el mundo con la cripto estafa. 🤣 pic.twitter.com/mwrxYNpkr5 — Katscarey (@KatsCarey) February 15, 2025

Descripción gráfica de la imagen de Milei en el mundo después de la cripto estafa. pic.twitter.com/SS3yPsRO2K — Mik👌 (@miken_mt) February 15, 2025

Milei y la estafa de #LIBRA pic.twitter.com/I1yqnfmyR6 — La Politica En Memes (@PoliticaEnMeme_) February 15, 2025

Sin duda, el hecho pasará a ser recordado como uno de los eventos más peculiares que se han suscitado en la política no sólo de Argentina, sino de todo el mundo, pues no todos los días se ve que un Presidente provoque que miles de personas pierdan sus ahorros al invitarlos a invertir en una criptomoneda de la que no se sabía practicamente nada.

Se espera que este hecho traiga serias repercusiones para Javier Milei, además de afectar en mayor o menor grado a la economía del país sudamericano. Mientras tanto, la llamada criptoestafa ya ha quedado grabada en la historia del internet y las decenas de memes que inspiró.

🇦🇷 Una intenta desconectarse un viernes a la noche y mientras el presidente del país promociona una estafa piramidal pic.twitter.com/21NKIzcvQW — Tais Gadea Lara (@TaisGadeaLara) February 15, 2025

Deje aquí los mejores memes de la estafa de @JMilei #MileiEstafador ⬇️ pic.twitter.com/dxsQVK1XCh — 🖤🍉🇵🇸🇱🇧Loretito La Hobbit 🍉🇵🇸🇱🇧🖤 (@Loretitolinda) February 16, 2025

- Che Javo estás seguro que $LIBRA es real?

- Si, gordo sentate tranquilo pic.twitter.com/AKYS54D13p — Duro (@duroms) February 15, 2025