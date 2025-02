Emilia Pérez gana el premio BAFTA a la mejor película de habla no inglesa

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS).- Emilia Pérez, la película del director francés Jacques Audiard, se ha alzado este domingo con el premio BAFTA en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Según ha informado BBC, el filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, ha ganado el galardón imponiéndose así a las demás películas que competían en la misma categoría como La luz que imaginamos, Aún estoy aquí, Kneecap y La semilla de la higuera sagrada.

Thank you #EEBAFTAs for honoring Emilia Pérez with 2 wins, including Best Film not in the English Language and Best Actress - Zoe Saldaña! pic.twitter.com/sHPpWY6lfb

