Salinas Pliego respalda a Milei tras criptoestafa, y culpa a los “zurdos de mierda”

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego manifestó su respaldo al Presidente de Argentina, Javier Milei, tras el escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA y por la que podría enfrentar un juicio político.

El magnate mexicano utilizó su cuenta en la red social X para descalificar a los críticos del Presidente argentino, justificó la situación como un "error de buena fe" y aseguró que se trata de un ataque de la "izquierda". "Quiero expresar TODO MI APOYO a Javier Milei ante el ataque de los zurdos de mierda", publicó.

El empresario desestimó las críticas, insistiendo en que se trata de un intento de deslegitimar al "Gobierno libertario".

El 14 de febrero, Javier Milei publicó en X un mensaje donde promovía la criptomoneda $LIBRA, asegurando que contribuiría a financiar pequeñas empresas y atraer inversión extranjera.

Sin embargo, horas después eliminó el mensaje y negó cualquier vínculo con la iniciativa.

El daño ya estaba hecho. Muchos usuarios invirtieron en la criptomoneda, cuyo valor se disparó inicialmente, sólo para desplomarse poco después.

Milei just posted a crypto scam.

No, he wasn't hacked, he also posted on his Instagram.

It's so over. pic.twitter.com/n5sgdLlZBs

— Satur (@mateamarrgo) February 14, 2025