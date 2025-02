Kim Sae-ron, joven estrella de Netflix, es hallada sin vida en su casa; tenía 24 años

MADRID, 17 Feb. (EuropaPress).- Kim Sae-ron, joven actriz surcoreana conocida por sus papeles en series de Netflix como Perros de caza o Besos y presagios, fue hallada muerta en su casa de Seúl la tarde del pasado domingo.

El cadáver de Kim, que tenía 24 años, fue descubierto por un amigo que había visitado su casa para encontrarse con ella. Y, tal como señalaron fuentes de la Comisaría de Seongdong a los medios locales, todos los indicios que recabó la policía señalan que la muerte de Kim fue un suicidio.

La estrella, que en su día fue una prolífica actriz infantil, tenía una de las carreras más prometedoras del país, apareciendo en varias producciones de Netflix, hasta que un incidente por conducir ebria en 2022 dio al traste con su imagen pública.

🇰🇷 Corea del Sur | Kim Sae-ron Fue una actriz surcoreana que debutó como actriz infantil en 2009 y alcanzó reconocimiento con su papel en la película The Man from Nowhere (2010), fue encontrada sin vida a los 24 años. #KimSaeron pic.twitter.com/V2qa7VwmEX

La actriz estrelló su coche contra una barandilla y un transformador, cortando la electricidad a decenas de empresas cercanas durante varias horas, según la agencia de noticias Yonhap, que informó de que sus niveles de alcohol superaban el 0.2 por ciento. En Corea del Sur, conducir con una tasa de alcohol superior al 0.03 por ciento se considera delito de alcoholemia.

Kim fue multada con 20 millones de wones (más de 13 mil euros), y se enfrentó a una dura reacción en redes sociales por parte del público y también de influencers, que criticaron su comportamiento por imprudente.

Así, y a pesar de pedir disculpas públicamente, después de esa condena por conducir bajo los efectos del alcohol, su cancelación fue casi inmediata y desde entonces Kim no volvió a participar en ninguna producción.

Kim comenzó su carrera como actriz con tan sólo nueve años, como protagonista de Una vida nueva, una película sobre una niña abandonada en un orfanato escrito y dirigido por Ounie Lecomte que en 2009 llegó a presentar en el Festival de Cannes. Siguió apareciendo en producciones tanto de la pequeña como de la gran pantalla de forma regular, acumulando al menos dos docenas de créditos y recibiendo incluso algunos premios de interpretación surcoreanos.

En el momento del accidente, Kim estaba filmando una serie de Netflix titulada Perros de caza que se estrenó en 2023. Tras su condena, varias de sus escenas fueron eliminadas del montaje final y no asistió a los actos promocionales con los demás miembros del reparto. Kim también se vio obligada a renunciar a su papel en otro drama televisivo de una cadena local.

Kim Sae ron you are always in our hearts #KimSaeron pic.twitter.com/9CrsJ197Te

— Reema (@rreemam6) February 16, 2025