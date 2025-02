"Es grave. Por eso separamos poder político y económico": Claudia sobre caso $LIBRA

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este lunes como algo sumamente grave que su homólogo argentino, Javier Milei, haya inducido a sus seguidores y a la población de Argentina a comprar criptomonedas, lo que resultó en un fraude millonario que ha cimbrado políticamente al país sudamericano.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo fue enfática en que debe separarse el poder económico del poder político, tal y como en su momento destacó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, aseguró que el Gobierno está para servir al pueblo. "Nosotros por eso separamos el poder político del económico. El Gobierno es para beneficiar al pueblo y los privados son para hacer negocios", sostuvo.

El Presidente argentino se sumergió este fin de semana en un lodazal de enormes proporciones a causa del fraude financiero del que se le acusa por incentivar a la población a invertir en una criptomoneda denominada $LIBRA, cuyo valor llegó a alcanzar una millonaria capitalización en el mercado y que, en cuestión de horas, se derrumbó por completo, provocando que las miles de personas que invirtieron su dinero lo perdieran prácticamente por completo.

De acuerdo con los reportes, tras su lanzamiento el viernes 14 de febrero, la criptomoneda llegó a rebasar los cuatro mil millones de dólares en el mercado, en gran parte debido a la publicación que realizó Milei en su cuenta de la red social X, donde invitó a la gente a invertir en el proyecto, al señalar que éste iba a "incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos".

Según estimaciones, aquellas personas que invirtieron en $LIBRA cuando se encontraba en el punto más alto de su valor habrían tenido pérdidas de más del 90 por ciento en un tiempo menor a las 24 horas.

Mientras todo ello ocurría, los fundadores de la iniciativa, una empresa relativamente nueva llamada Kip, se enriquecían a manos llenas, pues, de acuerdo con estimaciones de consultoras especializadas en la materia, se habrían embolsado alrededor de 107 millones de dólares al desprenderse de sus activos poco tiempo después de lanzar la criptomoneda.

El Presidente de Argentina ha acumulado más de cien denuncias en su contra después de que este fin de semana instruyera a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar a los miembros del Gobierno ante la estafa de una criptomoneda que él mismo promocionó en redes sociales.

Fuentes judiciales han confirmado al portal de noticias Infobae que, hasta el momento, se han presentado 112 denuncias contra el mandatario, por presuntamente participar de la estafa al invitar el pasado viernes en su cuenta de X a invertir en el token (ficha o moneda digital) de criptomonedas $LIBRA, apenas tres minutos después de que se lanzara públicamente.

🇦🇷🍿 #LIBRA Argentine President Javier Milei reposted a tweet with guidance on "how to buy LIBRA" #CryptoNews #DeFi #LINK #BTC #crypto #BTC #bullish #ETH #Web3 pic.twitter.com/f1zhWD1WGu

— PANDA (@ethos_scan) February 17, 2025