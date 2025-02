VERSUS ¬ Calderón busca reflectores para defender legado corrupto, dicen periodistas

En esta entrega de VERSUS, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel hablaron sobre Felipe Calderón Hinojosa, quien en entrevista con Yordi Rosado, dio detalles de su sexenio, habló de cómo ha sido su vida tras dejar la presidencia y de las cosas que hace ahora que vive en España. Las periodistas cuestionaron esta aparición del exmandatario y coincidieron en que se trata de un nuevo intento de limpiar su imagen y justificar el baño de sangre que dejó.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa está en busca de todos los reflectores posibles para tratar de defender un legado corrupto, el cual está marcado por la guerra contra el narcotráfico que ha cobrado la vida de miles de personas en el país y por los nexos con el crimen organizado de Genaro García Luna, exsecreatrio de seguridad durante y su mano derecha durante su sexenio, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El nombre de Felipe Calderón vuelve a estar en la escena pública luego de que el conductor Yordi Rosado, compartiera una entrevista en donde el expresidente de México reveló algunos detalles de su administración: su estrategia contra el crimen organizado, habló sobre las muertes de dos de sus secretarios de Gobernación; Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, además contó cómo es su estilo de vida en España, país en donde radica desde hace varios años.

Les comparto la entrevista que me realizó @yordirosado. Platicamos en mi casa de mi infancia, mi familia, mi trabajo como Presidente y lo que sigo haciendo ahora. https://t.co/sTeGbzisp7 a través de @YouTube — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) February 17, 2025

Ante esta situación, Meme Yamel señaló que mas que tratar de limpiar su imagen con esta entrevista, Calderón busca mantenerse como un personaje vigente.

"¿Qué pretende Calderón con esta entrevista? ¿Está intentando limpiar su imagen? Yo creo que eso también es un tema político ¿Qué es lo que quiere Felipe Calderón? Es expresidente desde hace un rato, qué pretende Calderón al dar esta entrevista en este momento, yo no diría que es un intento de limpiar su imagen, pero creo que es un fenómeno similar al de Zedillo, cuando Zedillo empezaba a hacer mucho eco dependiendo ciertos temas relacionados con asuntos energéticos, el tema del ferrocarril, el Fobaproa".

La periodista cuestionó que Calderón no solo justificara su estrategia contra el narco, sino que asegurara que de haber continuado se habría terminado con los grupos del crimen organizado.

"Felipe Calderón dice en una entrevista que si su estrategia contra el crimen organizado se hubiera mantenido o si él hubiera seguido, ya no tendríamos crimen organizado. Felipe Calderón se hace tonto, y lo digo con todo respeto, porque no puede ser posible que no sepas los resultados que han sido cuestionadísimos desde su administración hasta la fecha que no fueron nada positivos. Yo no sé de dónde lo saca, pero creo que es mas para dar esta batalla narrativa".

Por su parte, Alina Duarte señaló que es importante recordar cuál fue el legado de Felipe Calderón como Presidente de México, un mandatario que llegó al poder en medio de señalamientos de un fraude electoral y que una vez que asumió el cargo anunció una guerra que costó la vida de miles.

"Yo pondría sobre la mesa quién es Felipe Calderón. Trata de humanizar a esa persona que causó tanto sufrimiento, que llegó primero de una forma completamente ilegítima, hay que recordar que ese fraude de 2006 ha costado miles de vidas en la historia de este país y su forma de legitimarlo fue el copiar y pegar el Plan Colombia y viene y le quita el nombre y le pone iniciativa Mérida. Esa iniciativa lo que hace ceder es nuestra soberanía nacional a Estados Unidos, se la entrega en charola de plata, entrega la frontera".

Alina afirmó que la figura de Felipe Calderón vuelve a tomar relevancia debido a la crisis que se vive dentro de la oposición en México, en específico en la derecha.

"Ahora se revive a Felipe Calderón en 2025 porque hay una crisis en la legitimidad y en la estructura partidista de las derechas electorales en general, son más de 80 organizaciones las que están buscando ser un partido político en México, el PAN está hoy en decadencia. Yo creo que es eso, es una aparición por una disputa en un proyecto ideológico en donde también se tiene que hablar de Margarita Zavala, vienen a disputar eso al interno del PAN, aparte con la reconfiguración que se está dando, hay espacios en disputa en donde obviamente no se quiere quedar afuera de la repartición del pastel".

En tanto, Perla Velázquez recordó que gran parte de las disputa que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos por el trasiego de droga y tráfico de armas tuvo su origen durante la administración de Felipe Calderón, con el operativo Rápido y furioso.

"Me deja mucho pensando en lo que estamos viendo con Estados Unidos y el tráfico de armas, cuándo empezó este operativo de Rápido y furioso y todo lo que estamos viendo ahorita, todavía sigue la guerra, todavía seguimos viendo estos estragos de lo que emprendió Felipe Calderón y este es uno de los temas que todavía se tienen que seguir hablando, cómo fue el trasiego de armas, como también estaban coludidos no solamente con gente de México, sino también de Estados Unidos, veíamos también como García Luna era condecorado en Estados Unidos y todo eso lo seguimos padeciendo en la actualidad".

La conductora afirmó que la entrevista no tiene ningún interés periodístico, pues dijo, solo busca regresa a la escena pública a un personaje que ha ido perdiendo relevancia con el paso de los años.

"No hay ningún interés periodístico, yo lo que veía es a qué público quieren llegar. Lo que sí busca es regresar a la escena pública o nunca irse. Felipe Calderón es de los expresidentes que mas ha estado comentando y darle una entrevista a un personaje como Jordi Rosado es una manera de querer llegar a un público el cual ya no está destinado al plano informativo. Creo que también es ampliar el horizonte en las personas y no quitar el dedo del renglón".

Finalmente, Daniela Barragán cuestionó que Felipe Calderón intente desligarse de Genaro García Luna, un personaje que fue muy cercano a él y que está preso en Estados Unidos Por sus vínculos con el crimen organizado.

"Genaro García Luna que era su mano derecha se hizo millonario con contratos públicos y creó toda una red de empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado investigando desde que secretarías se les dio dinero, ¿el Presidente no vio eso? Es raro".

Y ahondó: "En el caso de Calderón estamos hablando que el eje de la seguridad fue el principal y por qué nada más está García Luna castigado. Vamos a seguir pensando que los secretarios tienen una influencia en donde sus superiores no se enteran de absolutamente nada, eso es vivir en una fantasía total".

Daniela Barragán señaló que a pesar de su oscuro historial y los señalamientos en su contra, en este momento Felipe Calderón no tienen ninguna denuncia en su contra y vive en una impunidad total.

"En algún momento llegué a pensar de que el hecho de que Felipe Calderón se fuera a vivir a España era porque estaba siendo investigado, pero el hecho de que está regresando a México, de que sí pueda entrar me mata esa idea de que él estaba escondido en España como prófugo, pero no, es libre, es impune a vista de todos. No hay nada en este momento por lo que Felipe Calderón pueda tener miedo".

