VIDEO ¬ Avión de Delta Airlines sufre accidente en Toronto; hay 8 personas heridas

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS).- Al menos ocho personas resultaron heridas tras un accidente de avión registrado en el Aeropuerto Internacional Pearson en un vuelo procedente de Minneapolis, en el estado estadounidense de Minesota, y operado por la aerolínea Delta Airlines.

#BreakingNews #PlaneCrash Delta Airlines #DL4819 #Reg N932XJ from Minneapolis crashed while landing at Toronto Pearson International Airport this afternoon. There are no confirmed details yet on casualties. A Delta Air Lines CRJ900, is upside down following the crash landing.… pic.twitter.com/zt41IUIRqS

— SLCScanner (@SLCScanner) February 17, 2025