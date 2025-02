Líderes europeos intentan controlar su región mientras EU decide Ucrania sin ellos.

BRUSELAS/MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS).- Líderes europeos coincidieron este lunes en la cumbre informal organizada por el Presidente francés, Emmanuel Macron, en París por la necesidad de dar un paso adelante en el apoyo a Ucrania, al tiempo que elevan la inversión en Defensa para hacerse más cargo de la situación en el continente, aunque apuntando a que Estados Unidos no puede desentenderse de la seguridad futura de Kiev.

Tras la cumbre de urgencia convocada por Macron ante los pasos diplomáticos iniciados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Presidente ruso, Vladimir Putin, que amenazan con un acuerdo de paz a espaldas de los europeos y ucranianos, el Canciller de Alemania, Olaf Scholz, insistió en que Ucrania no puede acatar "una paz impuesta" ni "aceptar lo que se le presente sin importar las condiciones".

Por ello, aseguró que Kiev puede seguir contando con el apoyo europeo y "confiar" en los países del bloque. En todo caso, enfrió la opción de enviar tropas al terreno para controlar un eventual alto el fuego, como sí defienden Reino Unido o Francia, al señalar que es un debate prematuro.

En cambio, Scholz sí confirmó un compromiso común para elevar "al menos" al dos por ciento del PIB el gasto en Defensa y que éste quede al margen de los límites de control presupuestarios.

BREAKING🚨The emergency summit in Paris has just begun🇪🇺

Donald Tusk and Emmanuel Macron are leading the way as European leaders gather to decide the next steps for Ukraine. This isn’t just another meeting—this could be a major turning point in the war.

Decisions made here will… pic.twitter.com/a2hD1uNVCp

— Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) February 17, 2025