Milei, su hermana, Laje, Novelli, Peh y Davis: quién es quién en la trama $LIBRA

El nombre de los Milei está en el centro de las críticas luego del escándalo que propició el fraude de la Criptomoneda $LIBRA, que también habría involucrado a personajes como Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Mark Davis.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Tras el escándalo que generó el desplome de la Criptomoneda $LIBRA, el nombre de Javier Milei se encuentra en el blanco de las críticas, aunque no es el único involucrado, detrás del Presidente argentino están varios personajes de las finanzas e incluso su hermana Karina Milei, quien habría permitido el acercamiento de estos con la presidencia argentina.

Javier Milei, Presidente de Argentina, publicó el pasado 14 de febrero, en sus redes sociales, mensajes con los que promocionó la inversión en favor de la criptomoneda $LIBRA. "La Argentina crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, escribió en su cuenta de X.

“El mundo quiere invertir en la Argentina. $Libra", agregó en su tuit, mismo que borró horas después, luego de que el token se desplomara de manera súbita, lo que dejó a los inversores que creyeron en la criptomoneda con pérdidas por alrededor de cuatro mil millones de dólares en total.

Ante el escándalo, el Presidente argentino defendió con su inocencia y dijo que está siendo acosado por la oposición. “No cometí ningún error porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir ´tengo algo para aprender´. Tengo que aprender que asumí la Presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí“, planteó.

Milei dijo que ya pidió que intervenga la Oficina Anticorrupción: “que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación”.

Lo cierto es que a la par de esta auto investigación, el Departamento de Justicia y el FBI han recibido un "reporte de operaciones criminales", sobre un fraude masivo que habría generado entre 80 y 100 millones de dólares en ganancias ilícitas.

Antes de este desastre financiero, en 2020, Milei se desempeñó como capacitador del de N&W Professional Partners, empresa que logró establecer el vínculo entre el mandatario argentino y KIP Protocol, creadora de la criptomoneda. Además, en 2022, Milei también recomendó al NFT (Token No Fungible, por sus siglas en inglés) Vulcano, también propiedad de Novelli, que al igual que $LIBRA implosionó en semanas.

Karina Milei, hermana del Presidente Javier Milei y Secretaria General de la Presidencia, está siendo señalada por permitir el ingreso a la Casa Rosada, al menos, en seis ocasiones de Mauricio Novelli, socio de la firma N&W Professional Partners, quien habría facilitado el vínculo entre el mandatario sudamericano y KIP Protocol, creadora de $LIBRA.

Medios argentinos detallaron que Novelli permaneció en la Casa Rosada, en, al menos, una ocasión hasta cuatro horas y media. Además, en otras cuatro ocasiones, el socio de N&W Professional Partners visitó la oficina denominada pre-privada SP, que, en jerarquía, es la que antecede a la del Presidente de Argentina.

Además, según información filtrada por medios de argentina, Karina Milei también habría permitido el acceso de Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, a la Casa Rosada y quien estuvo a cargo del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

Mauricio Novelli, fundador de N&W Professional Partners y socio de Manuel Terrones Godoy, sirvió de vínculo entre Javier Milei y KIP Protocol. Se dedica a la compra y venta de activos financieros por lo que, con su empresa, se ha dedicado a la capacitación en este ámbito. Según medios internacionales, conoce al mandatario sudamericano desde hace años.

Novelli, junto con Terrones Godoy, fue el encargado de organizar el Tech Forum Argentina 2024, en donde Javier Milei habría conocido a Julián Peh. Ese mismo año, el dueño de N&W Professional Partners registró varias visitas a la Casa Rosada, mismas que fueron autorizadas por la propia Karina Milei.

También fue acusado por el empresario estadounidense Charles Hoskinson de solicitar una aportación económica para reunirse con Javier Milei durante el Tech Forum Argentina, pero tras dar su aportación el norteamericano sólo se pudo tomar una fotografía con el Presidente argentino.

Manuel Terrones Godoy es socio de Novelli, con quien en 2024 organizó el Tech Forum Argentina, evento en donde se conocieron el Presidente Milei y Julián Peh, dueño de KIP Protocol, pese a los antecedentes de estafa que pesan sobre Terrones Godoy, según afirmó el periodista Diego Gabriele.

Terrones Godoy presuntamente estaría radicando en México luego de la creación de una “cripto trucha llamada 'El Chavo del 8'”, que le generó ganancias por 250 mil dólares, para después darse a la fuga. Ya en México se dedica a hacer videos en los que da consejos para ganar dinero a través de videojuegos, particularmente en el universo de los NFTs Games.

Julián Peh, dueño de KIP Protocol, empresa a cargo de la creación de la criptomoneda $LIBRA. Peh, abogado y empresario del mundo de la tecnología nacido en Singapur, se reunió con Javier Milei en octubre de 2024, encuentro que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Libertador, según el diario argentino La Nación.

Tras el desplome de $LIBRA, Peh se fue contra Kelsen Ventures, deslindando de los hechos a Milei, pese a la reunión que sostuvieron. "El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de Kelsier Ventures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto", indicó el empresario mediante un comunicado.

Hayden Mark Davis es dueño de Kelsier Ventures, empresa detrás del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y quien, además, se ha desempeñado como asesor del Gobierno encabezado por Milei, por lo que el pasado el 30 de enero, se reunieron con el fin de potenciar el desarrollo tecnológico de argentina a nivel mundial, según explicó el propio Presidente de Argentina.

Sin embargo, luego de que Milei borró sus publicaciones en las que promocionaba la inversión en la criptomoneda $LIBRA, Davis criticó tal decisión del mandatario sudamericano y sostuvo que esa “decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”.

"A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales”, declaró Davis en un video referido por el diario argentino La Nación, que se difundió tras estallar el escándalo de $LIBRA.

Al igual que Milei, Agustín Laje, un ideólogo de derechas, se desempeñó como capacitador de la firma N&W Professional Partners, en donde también tomaba cursos a cambio de promocionar en redes a la empresa.

Al parecer, había una relación entre Novelli y Laje, al menos así lo demuestra una fotografía en la que aparecen ambos, junto a Jeremías Walsh, fundador del instituto N&W Professional Traders, en un partido de la NBA, que después fue borrada de redes.

De acuerdo a The Solana Post la criptoestafa promocionada por Javier Milei hizo que 74 mil 698 personas perdieran 286 millones de dólares y 25 de ellas perdieran más de un millón cada una.

En una publicación que realizó el medio, detalló que los afectados se desglosaron de la siguiente forma:

71 mil 369 personas perdieron más de 10 mil dólares.

dos mil 409 perdieron entre 10 mil y 50mil dólares.

438 perdieron entre 50 mil y 100 mil dólares.

318 perdieron entre 100 mil y 250 mil dólares.

87 perdieron más de 250 mil dólares

52 perdieron más de 500 mil dólares

Alrededor de 25 personas perdieron más de un millón de dólares.

