VIDEO ¬ Regidora de Durango insulta a policías en alcoholímetro y luego se disculpa

Martha Palencia, regidora de MC en Durango, insultó a agentes de tránsito en un alcoholímetro y logró evadir sanciones. Más tarde, ofreció disculpas públicas.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- La regidora de Movimiento Ciudadano (MC) en Durango, Martha Palencia, protagonizó un altercado con elementos de tránsito al ser detenida en un operativo de alcoholímetro. La funcionaria insultó a los agentes y exigió que la dejaran continuar su camino.

Los hechos ocurrieron el fin de semana cuando Palencia, acompañada de otra persona, se negó a acatar las indicaciones de los oficiales. Tras detectarle un nivel de alcohol superior al permitido, la regidora increpó a los agentes.

Un automovilista captó la escena en video y la difundió en redes sociales. En la grabación se observa a Palencia en actitud desafiante, afirmando: "Soy regidora y aquí mando yo".

El material se volvió viral y generó indignación entre ciudadanos. Usuarios exigieron una sanción ejemplar contra la funcionaria por su conducta prepotente. "Me molesta que no recojan a toda la gente", "no se hagan pendejos, los que no tienen dinero ¡multa!" dice la regidora.

A pesar del altercado, los agentes permitieron que la regidora continuara su trayecto sin recibir ninguna sanción. Esto provocó críticas hacia la Policía Municipal por su falta de rigor.

Regidora de MC ofrece disculpas

Horas después del altercado, Palencia publicó un video en el que se disculpó. "Fue un error inaceptable. Los agentes merecen mi respeto y reconocimiento", expresó la regidora.

Agregó que asumirá responsabilidades para evitar situaciones similares en el futuro y buscará resarcir el daño causado por su conducta.

La disculpa no fue suficiente para muchos ciudadanos, quienes exigieron que se apliquen medidas disciplinarias contra la funcionaria.

A las y los duranguenses. pic.twitter.com/K2Ddid6YPB — Dra. Martha Palencia (@dgopalencia) February 17, 2025

El Ayuntamiento de Durango y MC no han emitido una postura oficial sobre el incidente ni tampoco han anunciado posibles sanciones contra Palencia.

Mientras tanto, ciudadanos han solicitado que la Policía Municipal refuerce los protocolos en los operativos para evitar casos similares.