Elementos de la FGR son hallados sin vida en Michoacán; presentaban signos de tortura

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Dos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron hallados sin vida en distintos puntos de la carretera Apatzingán-Buenavista, en Michoacán.

Las víctimas, identificadas como Sergio Esquivel Zavala, comandante, y Omar Maldonado Susunaga, policía investigador, fueron privados de la libertad antes de ser asesinados.

El primer hallazgo ocurrió la noche del domingo, en las inmediaciones de la comunidad de Zirapetiro, municipio de Buenavista. El cuerpo presentaba huellas de violencia y heridas por arma de fuego.

Horas después, en la madrugada del lunes, se localizó el segundo cadáver cerca de la desviación a la localidad de El Recreo, en Apatzingán. También mostraba signos de tortura e impactos de bala.

Los agentes estaban adscritos a la subdelegación de la FGR en Apatzingán y realizaban labores de investigación en la región.

Según reportes, ambos viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados por un grupo armado. Se desconoce el paradero del vehículo.

Las autoridades trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para la necropsia de Ley y confirmaron su identidad.

Buenavista y Apatzingán forman parte de la región de Tierra Caliente, caracterizada por enfrentamientos constantes entre organizaciones delictivas.

En esta zona operan facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato, en disputa con los cárteles de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios.

Aún no hay información oficial sobre los responsables, pero la FGR inició una investigación para esclarecer los hechos.

