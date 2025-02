Shakira ofrece presentación en Lima tras ser hospitalizada por un cuadro abdominal

Ciudad de México, 17 de febrero (EuropaPress/SinEmbargo).- La incertidumbre terminó. Después ser hospitalizada por un problema de salud, Shakira confirmó su presentación en Lima este lunes 17 de febrero para cumplir con su segunda fecha en el Estadio Nacional.

La cantante colombiana ingresó a la Clínica Delgado el pasado domingo debido a un cuadro abdominal que la obligó a cancelar su primer show en la capital peruana. Luego de recibir atención médica, fue dada de alta y regresó a su hotel para descansar.

En un comunicado, Shakira lamentó la cancelación del concierto y explicó que los médicos le recomendaron reposo. "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", escribió en sus redes sociales.

La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes esperaban ansiosos su presentación. Muchos de ellos hicieron fila desde tempranas horas en el Estadio Nacional con la esperanza de que la segunda fecha se realizara.

Después de recibir el alta, la artista se dirigió a su hotel en Miraflores. Más tarde, publicó un mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans. "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza. Los quiero con el alma", expresó.

La productora del evento mantuvo la expectativa sobre la realización del concierto. Al mediodía, confirmó que el show seguiría en pie, generando alivio entre los asistentes.

Desde su llegada a Lima el 15 de febrero, Shakira fue recibida por cientos de seguidores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pese a su problema de salud, la colombiana demostró su compromiso con su público.

