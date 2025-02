Drones MQ-9 entran a México (sin armas, y comparten datos) desde Biden: NYT, CNN y WP

La CIA se ha negado a hacer comentarios sobre estas misiones de drones. Pero un portavoz dijo a CNN y al Post que, en términos generales, "contrarrestar los cárteles de la droga en México y en la región es una prioridad para la CIA”. Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el tema "es parte de esta campañita" que se ha dado en las últimas semanas.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) ha intensificado los vuelos secretos con drones MQ-9 Reaper —los cuales no están armados, aunque tienen capacidad de realizar ataques de precisión— sobre México para espiar a los cárteles de la droga y buscar laboratorios de fentanilo, aunque también forman parte de planes para compartir más inteligencia con las autoridades mexicanas, capacitar a unidades antinarcóticos locales y “posiblemente realizar acciones encubiertas”, revelaron funcionarios y exfuncionarios de inteligencia estadounidenses a The New York Times, The Washington Post y la cadena de noticias CNN.

El Times informa este martes que aún cuando Estados Unidos ha intensificado los vuelos secretos, este programa encubierto comenzó en realidad bajo la administración Joe Biden, es decir, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según dijeron funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el programa. “Pero el Presidente [Donald] Trump y su director de la CIA, John Ratcliffe, han prometido repetidamente acciones más intensas contra el narcotráfico mexicano”, ahonda el reporte.

The New York Times reporta que los funcionarios consultados por este medio agregaron que no prevén utilizar los drones para realizar ataques aéreos y por ahora, afirmaron, los oficiales de la CIA en México pasan la información recopilada por los drones a los funcionarios mexicanos. Los vuelos llegan "hasta el interior del México soberano", declaró un funcionario estadounidense.

CNN confirmó que la CIA ha volado drones de vigilancia para cazar cárteles dentro de México antes bajo al menos un pequeño programa que se asoció con las autoridades mexicanas. Pero apunta: “Los vuelos más recientes fueron comunicados al Congreso por la administración Trump usando una notificación reservada para programas encubiertos nuevos o actualizados que la CIA pretende ocultar o negar, dijo una fuente familiarizada con el asunto, lo que sugiere que estos nuevos vuelos representan una escalada distinta. Las notificaciones no mencionaron a los socios mexicanos, dijo la fuente”.

Lo cierto es que en el pasado, Donald Trump ha barajado la posibilidad de bombardear los laboratorios de drogas en territorio mexicano. En 2020, el Presidente estadounidense le preguntó a Mark Esper, su Secretario de Defensa, sobre la posibilidad de lanzar misiles a México para “destruir los laboratorios de drogas” y aniquilar a los cárteles, y sostuvo que el involucramiento de Estados Unidos en un ataque en contra de su vecino del sur podía mantenerse en secreto.

Evidentemente eso no ocurrió.

The Washington Post adelantó desde la noche del domingo cómo para las labores de inteligencia y estas operaciones encubiertas, el director de la CIA, John Ratcliffe, tiene la intención de trasladar los recursos de la agencia a su misión antinarcóticos y aplicar los conocimientos de sus dos décadas de seguimiento, infiltración y desmantelamiento de redes terroristas para combatir a los cárteles. Al menos así lo reconoció una persona familiarizada con estos planes que, como otros, habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema y porque el enfoque aún no está finalizado.

“Las lecciones aprendidas en el ámbito antiterrorista son aplicables a la misión antinarcóticos y a la misión anticartel”, dijo esta persona. “No se ha aplicado todo el peso de esas lecciones a este problema”, comentó.

La CIA se ha negado a hacer comentarios sobre estas misiones de drones. Pero un portavoz afirmó a CNN y al Post que, en términos generales, "contrarrestar los cárteles de la droga en México y en la región es una prioridad para la CIA como parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump para poner fin a la grave amenaza del narcotráfico. El director [John] Ratcliffe está decidido a poner la experiencia única de la CIA a trabajar contra este desafío multifacético".

William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Colombia y jefe de la oficina internacional de narcóticos del Departamento de Estado, compartió a The Washington Post que Estados Unidos entrenó y examinó anteriormente a las unidades antinarcóticos mexicanas como parte de la Iniciativa Mérida. Esas unidades fueron responsables de capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un líder del cártel de Sinaloa, añadió.

“Eso funcionó por un tiempo. ¿Funcionará ahora, con [Claudia] Sheinbaum? “No lo sé”, dijo Brownfield, que ahora trabaja en el Woodrow Wilson Center. “México es un hueso duro de roer”, en parte debido a la “reacción visceral” del país —basada en la historia— ante cualquier presencia militar o policial estadounidense en su territorio, agregó Brownfield. “No hay absolutamente ninguna manera de hacer esto sin provocar” una ira residual que data de la guerra entre México y Estados Unidos.