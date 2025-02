Delta Air Lines vuelve a la actividad tras accidente que dejó 21 heridos en Toronto

Madrid, 18 febrero (EuropaPress).- Delta Air Lines ha anunciado la reanudación de sus vuelos este martes en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (Canadá) tras el accidente aéreo de ayer en el que resultaron heridas 21 personas, de las cuales 19 ya fueron dadas de alta, según un comunicado.

En concreto, un avión regional, operado por su subsidaria Endeavor Air y con 76 pasajeros a bordo, quedó fuera de control un poco antes de las 14:15 horas después de aterrizar y derrapar por la pista antes de quedar completamente boca abajo.

Junto a la vuelta de actividad, dos vuelos de Delta están operando con aviones más grandes para permitir una mayor capacidad de llegadas y salidas en la jornada de hoy. Sigue vigente una exención de viaje para los clientes del aeropuerto canadiense que viajen hasta el 20 de febrero.

Delta teams continue to respond to Monday’s single-aircraft accident involving Delta Connection Flight 4819, operated by Endeavor Air.

In total, 21 injured passengers were initially transported to local hospitals. As of Tuesday morning, 19 have been released.

“Our most pressing…

