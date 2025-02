VIDEO: La Casa Blanca causa repudio por mostrar cadenas con las que ata a deportados

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- La Casa Blanca publicó este martes un video titulado "ASMR de la deportación de extranjeros ilegales". El clip, compartido en las plataformas oficiales del Gobierno estadounidense, muestra la técnica de "Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma" para narrar el proceso de expulsión de los migrantes.

Las imágenes, que muestran a agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) en una pista de un aeropuerto asegurando a los extranjeros, causó distintas opiniones.

En la escena de 40 segundos, los elementos de la ERO toman largas cadenas de una caja de plástico azul repleta de ellas y luego las colocan a personas que están a punto de subir a vuelos de deportación.

Algunos consideran que el uso de ASMR, que busca provocar una sensación de tranquilidad en la audiencia, es insensible y deshumanizante, mientras que otros creen que es una nueva forma de presentar información.

Según declaraciones de portavoces de la Casa Blanca, la intención del video es proporcionar información transparente sobre las políticas de deportación y el funcionamiento del ICE.

No obstante, muchas voces en la sociedad civil y entre los defensores de los derechos humanos consideran que el video trivializa y deshumaniza la experiencia traumática de los migrantes que son deportados.

Por su parte, Elon Musk comentó la publicación con un "Haha wow" seguido de un emoji de risa y un emoji de medalla, lo que fue interpretado por muchos como una burla hacia los migrantes deportados.

La División de Operaciones Aéreas (IAO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos es la principal división de transporte aéreo del ICE. La IAO facilita el traslado y la deportación de extranjeros a través de aerolíneas comerciales y vuelos chárter en apoyo de las oficinas de campo del ICE y las iniciativas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

President Trump is delivering on his promise to MAKE AMERICA SAFE AGAIN. 🇺🇸 pic.twitter.com/mnkmmmkDmX

— The White House (@WhiteHouse) February 18, 2025