Trump anuncia arancel de 25% a autos; acusa dominio del narco y ofrece “ayuda” a CSP

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, reafirmó que México es un país gobernado "en mayor parte" por los cárteles de la droga, y reiteró que, de solicitarlo, estaría dispuesto a brindar ayuda al Gobierno mexicano para combatir a dichos cárteles. Asimismo, adelantó que posiblemente será en abril cuando firmará una nueva orden para imponer aranceles de 25 por ciento a los automóviles importados hacia EU.

Las declaraciones del mandatario estadounidense fueron realizadas durante una conferencia de prensa que encabezó la tarde de este martes 18 de febrero, desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida.

Ahí, Trump fue cuestionado sobre vuelos de drones estadounidenses, presuntamente operados por la CIA, que se han registrado en últimas fechas sobre territorio mexicano, a lo cual respondió que, pese a tener una buena relación con México, cree que el país está gobernado por organizaciones dedicadas al tráfico de droga.

"Creo que México está gobernado en gran medida por los carteles, y eso es algo triste de decir", mencionó Trump durante la conferencia de prensa, y añadió que, si el Gobierno mexicano solicitara la ayuda de Washington para combatir a los cárteles de la droga, la recibiría de inmediato.

En el mismo sentido, el mandatario estadounidense también culpó a México de permitir durante décadas el ingreso a EU de migrantes irregulares, incluidos a peligrosos criminales provenientes no sólo de países latinoamericanos, también de África y otras regiones del mundo.

"Han permitido que millones de personas vengan a nuestro país de cárceles y prisiones de otros países de todo el mundo, no sólo de Sudamérica: África, Asia [...] muchos del Congo, en África [...] abren sus cárceles, vienen a través de México y tenemos a unos de los peores criminales ingresando [a Estados Unidos]", afirmó.

Por otra parte, en la misma conferencia de prensa, Donald Trump indicó que posiblemente será en abril cuando anuncie oficialmente la imposición de aranceles a automóviles importados hacia Estados Unidos de otros países, mismos que rondarían el 25 por ciento.

Trump: Auto tariffs may be around 25% pic.twitter.com/JMhFNRqW3s

— DA Sails (@da_sails) February 18, 2025