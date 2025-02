Morenistas y aliados construyen y reviven sus proyectos para tener partidos satélites

Políticos que han sido aliados de Morena durante los últimos años, y otros que incluso llegaron al Congreso respaldados por sus siglas, iniciaron este 2025 la búsqueda de miles de afiliados para crear nuevos partidos políticos.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Simpatizantes de Morena y políticos aliados participan en el proceso para conformar sus propios partidos políticos. La organización Que Siga la Democracia, fundada e impulsada por morenistas, formalizó ante el INE su solicitud de registro para ser un “brazo político y ciudadano de la Cuarta Transformación”. Mientras que políticos del extinto Encuentro Social, que hoy son aliados de Morena en el Congreso, buscan por tercera ocasión registrar un partido nacional aunque, aseguran, no se identificará con la izquierda ni con la derecha.

El registro para convertir a Que Siga la Democracia en partido político lo hizo el actual presidente de la asociación Edgar Garza Ancira, afiliado a Morena y esposo de Gabriela Jiménez Godoy, fundadora de la organización y actual vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.

Desde que Andrés Manuel López Obrador buscó la Presidencia de México, y ya durante su Gobierno, llamó al movimiento que encabeza Morena como la Cuarta Transformación, pero Edgar Garza asegura que existen miles de personas que respaldan las propuestas y principios de esa fuerza política sin estar interesadas en sumarse a ella, ahí es donde vio una oportunidad para consolidar Que Siga la Democracia como un partido nacional.

“Yo creo que el sentimiento de la ciudadanía con la Cuarta Transformación no necesariamente se identifica con alguna marca. Nosotros nos denominamos el brazo ciudadano de la Cuarta Transformación porque la mayoría de los que hoy están afiliados a la agrupación política nacional [Que Siga la Democracia], y la mayoría de simpatizantes son ciudadanos. ¿A qué me refiero con el tema ciudadanos? Son empresarios, catedráticos, artesanos, deportistas, artistas, personas que tienen alguna otra actividad y que no necesariamente han participado en la política o están afiliados a algún partido, pero sí quieren un lugar, un espacio, para poder participar, para poder informarse y para poder tener un espacio donde su voz sea escuchada”, planteó en entrevista.

La agrupación Que Siga la Democracia utiliza los colores guinda y blanco característicos de Morena, el partido que más estados gobierna en México. También prevé que, de concretar el registro, sus estatutos serán similares, pero Edgar Garza insiste en que se diferenciarán por la apertura a perfiles ciudadanos. La propuesta llega luego de las críticas a Morena por aliarse con exfuncionarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) a través del Partido Verde Ecologista durante el proceso electoral de 2024 y ante la incorporación de cuadros como el expriista Alejandro Murat y el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez.

–¿La intención es crear un partido aliado a Morena para desplazar a otros aliados que no son tan agradables, como el Partido Verde?–se le cuestionó a Edgar Garza.

–Lo que tenemos que cumplir primero es que nos dé el visto bueno el INE para empezar a caminar, después lograr los requisitos para hacer un partido, y la verdad es que nosotros no vamos por las bases de ningún partido, sino vamos por aquellos ciudadanos que no han participado, que no han militado en ningún partido, pero que tienen el deseo hoy de participar en este brazo ciudadano de la Cuarta Transformación” –respondió.

En 2022, todavía como asociación civil, Que Siga la Democracia fue impulsada por exlegisladores y excandidatos de Morena. Por ejemplo, en Guerrero Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado y hoy Senador de Morena, fue nombrado operador, también Alejandro Pérez Cuéllar en Chihuahua, actual Diputado federal del Partido Verde. Ambos políticos, de acuerdo con Edgar Garza, ya no trabajan con la agrupación.

“Yo creo que ellos están en su partido y es importante hacer hincapié que como asociación civil mucha gente se sumó. Ya cuando nos volvimos agrupación política nacional –en 2023– muchos siguieron sus tareas, sus sentimientos y sus principios en los partidos que ellos representan o que ellos quieren; se está generando mucho ruido para generar ciertos conflictos que no existen. Que Siga la Democracia está creando sus propios intereses con sus simpatizantes”, expuso.

Edgar Garza también deslindó a la Diputada Gabriela Jiménez, quien hace una semana renovó su afiliación a Morena, del trabajo de la organización. Mientras que en los últimos días, Ricardo Monreal, coordinador de las y los diputados morenistas, llamó a mantener la unidad y lealtad con el partido.

Hoy renové mi afiliación a @PartidoMorenaMx, un compromiso que todas y todos tenemos con la transformación de México. Morena no es solo un partido,es un movimiento en el que participamos millones de mexicanos y mexicanas. Es un placer compartir este proceso de afiliación con la… pic.twitter.com/Af7A19eVDr — Gabriela Jimenez (@GabyJimenezMX) February 10, 2025

“Creo que todos tenemos el derecho de agruparnos o formar cosas de interés siempre a favor de la nación”, opinó.

La agrupación Que Siga la Democracia fue multada en 2023 por el INE con 500 mil pesos por entregar 14 mil 940 firmas de personas fallecidas para promover el ejercicio de revocación de mandato impulsado por el expresidente López Obrador; también fue cuestionada por el origen de sus recursos. En esa ocasión, como hasta la fecha, la organización asegura que fueron ciudadanos, no Morena u otros políticos, quienes con su dinero promovieron el ejercicio de revocación de mandato y pagaron por espectaculares, pintas en bardas, puentes, así como por la impresión de lonas y folletos en distintos estados del país.

Con estos antecedentes, Que Siga la Democracia es unas de las 89 organizaciones que notificaron al INE su intención de convertirse en partidos políticos. A la lista se suma Construyendo Solidaridad y Paz, el nuevo nombre con el que el extinto Partido Encuentro Social (PES) busca obtener por tercera ocasión su registro a nivel nacional.

Una de las representantes es Carolina Anda González, Diputada suplente de Hugo Eric Flores, exdirigente del PES y actual encargado de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, donde se analizan las solicitudes de desafuero de políticos. Ambos pertenecen a la bancada de Morena.

“Fuimos registrados como candidatos ciudadanos, o sea, no estamos afiliados a Morena. Tenemos una trayectoria de trabajo juntos, son muy respetuosos de lo que hacemos como organización, porque no nada más ha sido en la elección pasada, sino que hemos participado en diferentes momentos apoyando o siendo críticos de las situaciones que vivimos en el país. No necesariamente nada más en Morena, sino en diferentes entidades, con diferentes actores políticos”, expuso Carolina Anda.

Armando González Escoto, exdirigente del PES en la Ciudad de México y uno de los políticos que también impulsa la creación del nuevo partido, asegura que además de legisladores con pasado en Encuentro Social, aún tienen presencia en 17 estados como partido local.

“El Diputado Hugo Eric llega por el Partido Morena, hay cerca de 30 legisladores que tienen un origen del PES. Actualmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores hay legisladores que tienen ese origen de haber militado, de haber formado las filas del PES. Cada uno de ellos decidirá si se suman a este nuevo esfuerzo, respetamos mucho la decisión de cada uno, eso demuestra que la militancia está activa y participando políticamente en algunas opciones”, mencionó en entrevista.

En 2014, Encuentro Social obtuvo por primera vez su registro como partido político a nivel nacional, pero en 2018 lo perdió por no obtener el 3 por ciento de votos mínimo, pese a que ese año compitió en las elecciones en coalición con Morena. En 2020 obtuvo el registro de nueva cuenta con el nombre de Partido Encuentro Solidario y lo perdió en las elecciones de 2021 al no lograr la votación requerida.

"El tema de partidos políticos nacionales y la pérdida del registro en dos ocasiones no nos impidió que siguiéramos haciendo nuestra labor hacia la ciudadanía; entonces estábamos listos desde el 2021”, dijo la Diputada Carolina Anda.

Hugo Flores Cervantes ha negado que el PES sea una organización evangélica, aunque entre sus propuestas destaca, por ejemplo, que en 2020 diputados de Chiapas propusieron declarar un “Día de la Oración”, y hasta 2021 el hoy Diputado de Morena promocionaba en sus redes que votar PES es “Votar ProVida”, como se nombran quienes están en contra del derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

Armando González aseguró que prefieren no definirse como de izquierda o derecha para centrarse en defender causas y, aunque dijo que no irán en contra de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, dejó en claro que el partido defenderá su postura sobre el tema.

"Nosotros dependemos lo que creemos, creemos nosotros en el matrimonio entre un hombre y una mujer, si la gente nos cataloga como de extrema derecha, bueno, pues eso son situaciones que no compartimos, y que nosotros vamos a defender en esa libertad que tenemos de creencia religiosa y de decisiones que cada uno tenga, pero no por eso no nos van a ubicar a la derecha o a la izquierda. Más bien somos un partido de causas en donde ahí estaremos atendiendo desigualdades y esa es nuestra postura”, mencionó el exlegislador.

En su alianza con Morena, Encuentro Social llevó al Gobierno de Morelos a Cuauhtémoc Blanco, quien hoy enfrenta una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados acusado de violación sexual en grado de tentativa, además, pesan sobre él acusaciones de corrupción. Sin embargo, Carolina Anda y Armando González reconocen que al abrirse a la ciudadanía se corren riesgos, pero los errores tendrán que ser calificados por la población, por ello defendieron que Construyendo Solidaridad y Paz sumará a las personas que muestren interés.

Mientras que la agrupación Frente por la Cuarta República también busca consolidarse como partido político nacional. Su registro ante el INE lo hizo Elías Miguel Moreno Brizuela, experredista y quien públicamente se ha pronunciado a favor de políticos morenistas. Por ejemplo, en septiembre de 2023 informó que pagó para proyectar un anuncio de la entonces aspirante presidencial Claudia Sheinbaum en las pantallas de Times Square, en Nueva York y acompañó a la exjefa de Gobierno en el arranque de su precampaña.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.