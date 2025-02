Y si se viola la soberanía, un pueblo defenderá su Patria: Claudia. “¿Qué busca NYT?”

Sheinbaum confirmó los vuelos con drones en territorio mexicano por parte de Estados Unidos, pero aclaró que no hay nada ilegal en ellos y adelantó que si se viola la soberanía un pueblo defenderá a su Patria.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de febrero (Sin Embargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que sí existen vuelos con drones en territorio mexicano, reportados ayer por la prensa estadounidense, los cuales forman parte de la colaboración y coordinación que existe desde hace años con Estados Unidos en el que se comparte información con México, por lo que no hay nada ilegal y adelantó que si se llegará a violar la soberanía el pueblo defendería a su Patria.

"No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del Gobierno de México para solicitar tecnología que México puede no tener y que se hicieron con autorización de gobiernos", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

La Jefa del Ejecutivo cuestionó la intención con la que se dio a conocer esta información, originalmente publicada por el diario estadounidense The New York Times, pero reiteró que la soberanía no es negociable.