Expresidente y Javier Lozano deben ser detenidos, exigen mineros de Pasta de Conchos

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Familiares de los mineros que quedaron atrapados hace 19 años por la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, exhibieron que los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “siempre mintieron” y protegieron los intereses del conglomerado Grupo México, ya que en los últimos años autoridades recuperaron e identificaron los restos de cinco trabajadores.

“Siempre se los dijimos: el rescate pudo ser posible. ¿Por qué dejaron que pasaran 19 años esperando a las familias para poder volverlos a ver? Todo esto ha sido responsabilidad completamente de los gobiernos que nos tocaron en ese tiempo. El Gobierno de Fox, Javier Lozano, Secretario del Trabajo de Felipe Calderón, que siempre nos trató mal, de una manera muy déspota, muy insensible y fue quien determinó que el rescate no era viable. Al día de hoy yo le puedo decir a él que los hechos dicen otra cosa. Que quede claro que siempre mintieron y siempre estuvieron protegiendo los intereses de las empresas”, dijo Elvira Martínez Espinosa, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz Delgado, frente al antimonumento a los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos el domingo 19 de febrero de 2006.

Ese día, los trabajadores quedaron atrapados después de un derrumbe que se agravó por las condiciones inseguras en las que operaba la mina de carbón, como han denunciado familiares de las víctimas, quienes aseguran que eso lo sabía la empresa Grupo México, del multimillonario Germán Larrea, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, entonces encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

El derrumbe ocurrió el último año de Gobierno de Vicente Fox, quien nunca acudió a la mina; Francisco Javier Salazar Sáenz era el titular en la Secretaría del Trabajo, y Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila.

En 2007, ya en la administración del Presidente Felipe Calderón, y cuando sólo habían sido rescatados los cuerpos de dos mineros, el titular de la Secretaría del Trabajo Javier Lozano tomó la decisión de suspender la búsqueda. Para ello, el exfuncionario panista utilizó argumentos de un dictamen elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico el cual ha sido señalado por la activista Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, como una herramienta para justificar la decisión política de frenar el rescate y proteger a Grupo México.

“Javier Lozano lo que necesitaba y lo que hizo con el Foro fue justificar una decisión política”, pues ellos “ya habían decidido que no harían el rescate y que protegerían a Grupo México. Entonces utilizan tres renglones del dictamen para decir que no se haga el rescate”, dijo Cristina Auerbach a SinEmbargo desde 2021, cuando se informó de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Foro Consultivo, una asociación que se desprendía del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por manejo irregular de recursos. Por ello, las familias de Pasta de Conchos reprochan a exfuncionarios la falta de voluntad para recuperar a los mineros.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a retomar las búsquedas y en 2020 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hizo cargo del proyecto que incluyó realizar excavaciones, construir dos lumbreras de ocho metros de diámetro con una profundidad de 146 y 160 metros y rampas de acceso con una longitud de mil 15 metros. Así, las búsquedas en la zona comenzaron en 2024 y en junio de ese año se informó del hallazgo de los primeros restos humanos de los mineros.

Hasta ahora, las familias de Pasta de Conchos han sido informadas sobre la recuperación de los restos de 12 mineros, siete de ellos están en proceso de identificación y restitución. Mientras que los restos de cinco mineros que ya fueron entregados a sus familias corresponden a: José Alfredo Martínez de 25 años, operador de frente larga de la contratista General de Hulla; Juan Raúl Artiaga Ramírez de 47 años, ademador de General de Hulla; Guillermo Iglesias Ramos de 59 años, operador de equipo de producción de Grupo México; Pablo Soto Nieto y Margarito Cruz Ríos, ambos operadores de servicios en general.

Martha Perla Iglesias López recuerda a su padre, el minero Guillermo Iglesias, como un hombre “robusto, trabajador y con buena salud”, celebró que la semana pasada autoridades le entregaron sus restos por lo que, casi 20 años después, pudo velarlos.

“Sí era posible hacer el rescate. Si lo hubieran hecho a la mejor no los habríamos encontrado como nos los entregaron ahora, que son restos, a lo mejor pudimos haberlos tenido en otra condición. La mina ya está siniestrada, es mucho más trabajo. Por eso le pregunto a Calderón, a Fox, a Javier Lozano, a Gómez Urrutia: ¿Por qué no quisieron el rescate?, ¿qué estaban ocultando?, ¿a quién estaban protegiendo?”, cuestionó.

Gómez Urrutia era dirigente del Sindicato Minero al que pertenecían 29 de los trabajadores que quedaron atrapados y ha sido señalado por incumplir con la cláusula del contrato colectivo de los mineros que señalaba que si los trabajadores estaban en riesgo, o si sentían que estaban en riesgo podían salirse de la mina, pero, de acuerdo con las familias de Pasta de Conchos, él no dio esa orden, no veló por los trabajadores, pero sí cobraba cuotas sindicales a los mineros contratados por outsorcing.

Mientras que sobre Grupo México pesa la decisión de ignorar los reportes de fallas de seguridad en la mina que había desde el 2000. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también ha señalado que las pésimas condiciones de trabajo de los mineros dieron lugar a la tragedia. En la última inspección en la mina, la del 12 de julio de 2004, se detectaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, de urgencia, pero fueron ignoradas.

Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo y quien conoció el trabajo de los mineros en Pasta de Conchos, se pronunció hoy en contra de las malas condiciones en las que laboraban, responsabilizó a Grupo México y reclamó que, además de no ser sancionados ni siquiera han costeado el rescate de los trabajadores.

“El Gobierno está pagando los rescates, ni siquiera la mina hace nada, ellos deberían pagar y no el pueblo que con sus impuestos. El Gobierno debería exigirle a la empresa para que se les ponga la cara roja de vergüenza cada vez que sale un cuerpo de ahí, porque es culpa de ellos, esto no sucedió por casualidad, hay personas culpables. ¿Para qué explotan a los mineros si cuando hay una emergencia como en Pasta de Conchos ni siquiera los buscan a los mineros?. Los dueños de la mina son los culpables”, mencionó en el memorial a los 65 mineros de Pasta de Conchos, ubicado en la Ciudad de México.

Al reclamo por mejores salarios para los mineros se sumó la activista Elvira Martínez, quien expuso que desde el siniestro de Pasta de Conchos más de 120 mineros y trabajadores de la zona carbonífera han perdido la vida. Además, pidió mejorar las condiciones de trabajo de quienes han trabajado en rescates, como en el de los 10 mineros que en agosto de 2022 quedaron atrapados en la mina “El Pinabete”, en Coahuila, y que ya fueron localizados.

“Quien entra al área siniestrada, quien baja todos los días, quien arriesga su vida son nuestros mineros, siguen siendo nuestros mineros, y de ellos nadie habla, no se nombran ni siquiera. Ellos sí deben tener un reconocimiento, realmente son los héroes de todo esto, porque sin la mano de obra de ellos esto no se realiza. Nos falta todavía pelear mucho por esos salarios, ellos ahorita entran a la mina, a un área siniestrada que tiene 19 años abandonada, y ganan 3 mil 500 a la semana, 500 pesos diarios por entrar a rescatar. Hemos gestionado, les hemos dicho a la Secretaría del Trabajo que ellos no están haciendo una labor de trabajo normal, ellos están rescatando, están en un riesgo más alto de que cuando entran a sacar carbón, que se debería de considerar una tarifa especial para ellos, una forma de agradecer y que sus familias también estén protegidas”, planteó Elvira Martínez.