La reforma al Infonavit no toca ahorros, promete transparencia y mejores créditos

La reforma al Infornavit ha generado controversia, especialmente entre la oposición, que sostiene que los recursos de las subcuentas de los trabajadores serán utilizados para la construcción, administración y arrendamiento de vivienda. Ante estas críticas, la Senadora Guadalupe Chavira aseguró que los fondos de los trabajadores no serán tocados y que la nueva empresa filial del Infonavit operará bajo estrictos mecanismos de control y transparencia.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tradicionalmente operado como un sistema financiero similar a un banco, con la más reciente reforma aprobada se transformará en un verdadero sistema de vivienda social, con el objetivo de otorgar créditos más accesibles y adecuados para los trabajadores, destacó la Senadora María Guadalupe Chavira en entrevista con el programa Usted, Yo y Otros como Yo, en el cual explicó que la reforma generará un cambio cualitativo en la concepción del Infonavit y donde aseguró que el ahorro de los trabajadores siempre estará seguro.

“Estamos pasando del sistema del Infonavit que era un sistema financiero basado en un banco ahora va a ser un sistema de vivienda social. ¿Qué es en lo que quiere el espíritu de esta reforma? es darle oportunidad para que los créditos sean más accesibles, que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan posibilidad de acceder a créditos, que no sean impagables, sino con tasas preferenciales con esquemas que les faciliten a ellos que por 30 años no se esperen a saber que la vivienda no termina de pagarse, que eso es algo que se hizo en estos últimos sexenio”, expresó en entrevista con SinEmbargo.

La reforma al Infonavit ha generado controversia, especialmente entre la oposición, que sostiene que los recursos de las subcuentas de los trabajadores serán utilizados para la construcción, administración y arrendamiento de vivienda. Ante estas críticas, la Senadora Chavira aseguró que los fondos de los trabajadores no serán tocados y que la nueva empresa filial del Infonavit operará bajo estrictos mecanismos de control y transparencia.

"Y esos recursos son recursos que no se van a tocar porque son recursos que pertenecen a las subcuentas de los trabajadores y trabajadoras que cotizan al Infonavit, y que esos recursos son para seguir otorgando créditos. Y aquellos que no hacen el trámite de su crédito y deciden, cuando se van a jubilar o se van a pensionar, en automático esos recursos están asegurados, si es que su jubilación obedece al esquema antes del 97 y después del 97. Aclaro esta parte, porque es muy importante decirles que esas cuentas son intocables”, afirmó Chavira.

El Fondo Nacional de Vivienda se alimenta de la aportación del 5 por ciento del salario de los trabajadores realizada por los patrones. La Senadora explicó que dicho fondo ha crecido de manera significativa en los últimos años, pasando de 140 mil millones de pesos al final del sexenio de Enrique Peña Nieto a más de 780 mil millones en el sexenio de López Obrador.

Cuestionada con respecto a la financiación de la nueva empresa filial del Infonavit, Chavira detalló que incremento salarial generó una mayor aportación al fondo, lo quefortaleció o la bolsa general de vivienda y que el recurso con el que se va a construir vivienda a través de la filial del Infonavit provendrá del 0.5 por ciento de los recursos generales del instituto.

“El recurso con el que va a construirse vivienda, es un recurso que va operar a través de la filial y estamos hablando que del 0.5 de los recursos provenientes de los recursos generales que tiene el Infonavit, es decir, es específicamente para la construcción de vivienda, para trabajadores derechohabientes. Es importante resaltar que la filial que se está creando del Infonavit solo va a ser vivienda para los trabajadores derechohabientes, no va a ser vivienda para nadie más”; dijo.

Chavira también destacó que “el Infonavit tiene asegurado los recursos para quienes quieran tramitar su crédito para vivienda, construcción, mejoramiento de vivienda o ampliación” y en caso de que los trabajadores no hagan uso de su fondo de vivienda, este se canaliza a su fondo de retiro, ya sea a través de su cuenta individual o del sistema de Afore.

“Hoy también se ha mejorado muchísimo los niveles de ingresos que se entregan para los pensionados, entonces creo que eso va a ir sobre todo clarificando con las reglas de operación”, dijo.

Cuestionada también sobre los posibles riesgos de corrupción en la nueva filial, la Senadora dijo que tanto el Infonavit y su filial contarán con varios mecanismos de control y rendición de cuentas, como la Asamblea General del instituto, que estará integrada de manera paritaria por empresarios, trabajadores y autoridades gubernamentales, supervisará la administración de los recursos. Además, resaltó que el ejercicio presupuestal será auditado por la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“El Infonavit maneja recursos que se bursatilizan y se reflejan en estados financieros que deben ser aprobados por el Consejo de Administración, donde también hay representación paritaria. La filial también estará sujeta a mecanismos de control y rendición de cuentas, y todo su presupuesto deberá ser autorizado por el Consejo de Administración”, explicó.

También reiteró que los recursos de los trabajadores no estarán disponibles para otros fines y que ningún crédito puede ser liberado sin la solicitud expresa del derechohabiente.

“Las subcuentas de los trabajadores pertenecen solo a ellos. Nadie puede disponer de estos recursos sin que el trabajador lo haya solicitado para la obtención de un crédito”, insistió.



¿En qué consiste la reforma al Infonavit?

El Senado de la República aprobó recientemente la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la envió al Ejecutivo, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para su promulgación.

Con 71 votos a favor -la mayoría de senadores de Morena y partidos aliados-, 36 en contra y dos abstenciones, la reforma permitirá al Infonavit ampliar sus facultades para construir y rentar viviendas accesibles para los trabajadores.

De acuerdo con la legisladora, este cambio tiene como eje principal brindar a los trabajadores y trabajadoras del país un acceso a créditos más accesibles, con tasas preferenciales y esquemas de pago que permitan evitar la prolongada espera de 30 años para terminar de pagar una vivienda.

Entre los principales puntos de la reforma se destaca la creación de una empresa filial para construir al menos 500 mil viviendas destinadas a los derechohabientes de menores ingresos, generar una nueva opción que será los arrendamientos con opción a compra, así como dar soluciones para los créditos impagables de aproximadamente 2 millones de personas, agilizar la toma de decisiones y la implementación de programas mediante un esquema similar al del IMSS, así como cambios en la liberación de gravamen para quienes ya terminaron de pagar su crédito.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, celebró la aprobación de esta reforma, destacando que con ella las familias con menores ingresos podrán acceder a un mecanismo para obtener una vivienda.

“Esta Reforma es muy importante porque va a permitir sacar adelante el programa prioritario de vivienda planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum que consiste en que desde el Infonavit se construyan 500 mil viviendas y otras 500 mil en la Conavit. También la reforma le va a dar mucha trasparencia a la forma en cómo se utilizan los recursos, va permitir agilizar y va a permitir que construyamos vivienda para la gente que más lo necesita” .

https://x.com/OctavioRomero_O/status/1890842578343342485

La senadora Chavira puso énfasis en que esta reforma va de la mano o, mejor dicho, responde a la política de vivienda implementada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la cual se ha establecido una meta ambiciosa para este sexenio: la construcción de 1 millón de viviendas.

“Lo que estamos haciendo ahora con estas modificaciones que ha implementado el Senado y la Cámara de Diputados para ir alineada y darle las facilidades al Gobierno de la República y a este espíritu que la presidenta ha sido muy enfática que el derecho a la vivienda no puede negociarse, el derecho a la vivienda pues es algo que nosotros queremos que otorgarle a las trabajadoras a los trabajadores a través de diferentes esquemas que va a establecer el Infonavit”, dijo.

Al igual de Oropeza, la senadora destacó que dicho objetivo será posible a través de dos vías principales. Por una parte, se utilizará el Infonavit, que cuenta con una bolsa de recursos acumulada producto del ahorro de los trabajadores y, por otra parte, se recurrirá a la Conavi, destinada a aquellas personas que no son derechohabientes pero que igualmente desean acceder a un crédito para la vivienda, mediante un presupuesto determinado para cada periodo de 6 años.

Un aspecto importante para impulsar dichas metas, explicó la legisladora, fue la actualización del salario mínimo, realizada durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la administración de Sheinbaum.

“Tú sabes que hubo un incremento importante para poderle darle más apalancamiento, sobre todo, a los créditos que hoy se le van a entregar a los trabajadores. Ese apalancamiento crece de manera importante, estamos hablando de casi dos billones de recursos, producto de la actualización del salario que se hizo durante el sexenio de López Obrador.

Durante la entrevista, la legisladora destacó que la esencia de la reforma radica en “darle oportunidad para que los créditos sean más accesibles”. El Infonavit, explicó, se convertirá en un actor clave no solo en el otorgamiento de créditos, sino también en la construcción y mejoramiento de viviendas, especialmente para la población con ingresos de 1 a 3 salarios mínimos.

“¿Qué es lo que va a hacer el Infonavit? va a ser una institución que va apalancar de manera importante la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda y también el modelo que, dentro de estos pilares que estamos hablando que no solamente es el otorgar crédito, sino también la construcción de vivienda para jóvenes, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para las jefas de familia, para los sectores que necesitan y ocupan la oportunidad de tener el derecho a un techo. Ese es el esquema que estamos nosotros el día de hoy este formulando”, abundó.

Para facilitar la construcción de viviendas, se creará una empresa filial del Infonavit, cuyo objetivo será atender a segmentos de la población que perciben entre 1 y 3 salarios mínimos. Chavira resaltó también que empresa tendrá la capacidad de comprar suelo y realizar compras consolidadas, lo que permitirá abaratar los costos de construcción y, en consecuencia, ofrecer viviendas a precios más accesibles.

Para determinar en qué zonas se construirán las viviendas, el Infonavit contará con dos órganos: la Asamblea General y el Consejo de Administración. En la Asamblea participarán representantes de trabajadores, empresarios y de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Allí se establecerán las zonas más prioritarias para la construcción y se revisarán los proyectos de desarrollo habitacional. Posteriormente, el Consejo de Administración autorizará la planeación y ejecución de estos planes.

“Un trabajo de labor conjunta para el caso de las viviendas que va a desarrollar la filial será a través de los gobiernos de los estados, que harán la disposición de suelo. Estamos hablando de que ya hay varios estados del país que han levantado la mano y han dicho: “A mí me interesa”. En Puebla, en Aguascalientes, ya disponen de estos terrenos donde tienen infraestructura, porque ya están equipados y cumplen con las características que exige que sean viviendas adecuadas, con las especificaciones que mencioné anteriormente”, dijo.

En relación con la participación en la construcción de las viviendas, la senadora aclaró que el Ejército no estará involucrado, dijo que los grandes aliados serán los desarrolladores en los estados, quienes se han mostrado perceptivos y con gran disposición ante la facilidad que representa contar con un banco de tierra y con la posibilidad de realizar compras consolidadas para abaratar costos.

Otro aspecto fundamental que la senadora Chavira destacó es la incorporación del criterio de “vivienda adecuada”, es decir, que se incorporan especificaciones claras para la construcción de viviendas, como por ejemplo, la reforma establece que las viviendas deberán contar con una superficie de entre 55 y 60 metros cuadrados, con posibilidades de ampliación, y que su construcción deberá adaptarse a las características geográficas de cada región.

Anteriormente, no se aceptaba el criterio de vivienda adecuada; hoy, este criterio se ha incorporado. ¿En qué consiste el criterio de vivienda adecuada? Es decir, no pueden desarrollarse viviendas como en tiempos anteriores, cuando simplemente se construían sin considerar su calidad.

“Hoy tenemos una cifra alarmante: alrededor de seis millones de viviendas no están ocupadas o están ocupadas parcialmente porque no cuentan con buena infraestructura. No tienen zonas adecuadas para movilidad, no cuentan con escuelas, en algunos casos no tienen drenaje o agua potable permanente, y en términos de certeza jurídica, muchas de las tierras en las que se construyeron están en litigio”, ejemplificó. _

Uno de los puntos fundamentales de la reforma es el desarrollo de un esquema de arrendamiento social con reglas claras, un esquema que beneficiará a diversos segmentos, incluyendo aquellos con ingresos superiores a 3 o 4 salarios mínimos, permitiéndoles acceder a la opción de compra de vivienda mediante un sistema de arrendamiento.

Chavira explicó que, para que un trabajador o derechohabiente pueda acceder a este beneficio, se mantendrá el criterio de que la renta no supere el 30 por ciento de su salario. Además, también va a disminuir el tiempo mínimo de cotización para considerarse derechohabiente, lo que facilitará el acceso a créditos y a la opción de renta con posibilidad de compra.

Otro aspecto clave es la modificación en el proceso de liberación del gravamen de las viviendas. Tradicionalmente, los derechohabientes enfrentaban presiones y costos adicionales para obtener la constancia de que su propiedad estaba libre de gravamen; con la reforma, se buscará que ese proceso ya no tenga costo. La reforma introduce cambios para agilizar este proceso

Cuestionada sobre cómo y cuándo se podrán ver materializados estos cambios, así como conocer los detalles de acceso a los arrendamientos sociales y las nuevas construcciones, la legisladora destacó que para ello es importante las reglas de operación, mismas que el propio Infonavit deberá desarrollar y presentar en un periodo de un mes o máximo tres meses.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.