Huevos de México y de EU

Siempre que hay alguien que manda, esa persona que manda tiene que estar legitimada por el que obedece, es decir, el que obedece necesita tener razones para cumplir las reglas que representan los que mandan.

Los tlaxcaltecas tenían asambleas populares, donde los ciudadanos comunes podían expresar opiniones y participar en ciertas decisiones. Y en el consejo de Gobierno, las decisiones se tomaban por consenso. Los guerreros y comerciantes también influían en la política, ya que Tlaxcala dependía del comercio y la guerra para su supervivencia. Lo que tiene que ver con la democracia siempre está relacionado con alguna forma de autorización.

Trump manda porque ha ganado las elecciones. Le ha ayudado Elon Musk, pero en el sistema electoral norteamericano eso está permitido (cosas de la igualdad), lo mismo que los millonarios donen millones para convencer a los votantes de que voten. En México llamaban acarreados a los que recibían alguna ayuda para escuchar a un político. En EU, el acarreo lo hacen las televisiones, radios, periódicos y los telepredicadores.

En nuestros países hablamos de democracia, pero en verdad lo que tenemos son gobiernos representativos. No es lo mismo. Democracia es lo que había en el mundo griego, donde los que tomaban decisiones se elegían por sorteo, rotaban en los cargos, tenían mandatos cortos e incluso cobraban por ir a la plaza pública para tomar decisiones. Esto no le gustaba mucho a Aristóteles, que era conservador. Decía que si se pagaba a los pobres un viático cada día que hacían política, en la asamblea o en los tribunales, iban a ser los pobres y no los ricos los que se dedicaran a la política. Y también decía que el sorteo era inmoral, porque había más probabilidades de que saliera elegido un pobre que un rico. Fino analista Aristóteles.

Claudia Sheinbaunm, en el discurso del Zócalo, dijo que en México había que incorporar formas de esa democracia antigua en las actuales democracias representativas.

Los dos pilares de los gobiernos representativos, de lo que hoy llamamos democracia, son el sistema judicial, basado en la división de poderes, y la esfera pública construida por los medios de comunicación. Pero es que en buena parte del mundo esos espacios están podridos.

Miremos en EU. En solo un mandato, Trump consiguió nombrar al 33 por ciento de los jueces del Tribunal Supremo de EU y al 30 por ciento de los jueces en las cortes de apelación federales. Todos ellos lo serán de por vida. De la misma manera, hemos visto que los jueces argentinos han protagonizado espectáculos patéticos con pruebas inventadas para inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner. En Ecuador, jueces igualmente corruptos tienen fuera del país a Correa y a parte del correísmo. El escenario actual es que Trump es un Presidente convicto; Milei un Presidente estafador; Netanyahu un Presidente asesino; Noboa un Presidente en Ecuador que quiebra el derecho nacional e internacional; Boluarte una Presidenta del Perú sin votos; etcétera.

No es gratuito el escándalo que hicieron en México con la Reforma Judicial. Porque si no se hubiera hecho la Reforma Judicial, la situación en México se parecería a la de esos países donde gobierna la derecha sin muchos escrúpulos.

El otro pilar de las democracias representativas son los medios de comunicación. Uno recuerda que Musk se compró Twitter y que le hizo ganar las elecciones a Trump, y se disipa cualquier idea de igualdad. Y encima los riesgos no se marchan.

Cuenta el periodista español Enric Juliana que en EU, ahora mismo, hay una gripe aviar que ha llevado a sacrificar más de 17 millones de gallinas en los dos últimos meses del año pasado. En el país de Donald Trump la noticia es que el precio de los huevos está por las nubes. Pero no se sabe por qué. Por supuesto, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, dice que la culpa de todo la tiene Biden por andar matando gallinas ponedoras. Sabíamos que el hijo de Biden tenía malos hábitos, pero no imaginábamos que el padre, como integrante de algún rito satánico, se dedicaba a estrangular gallinas y ofrendarlas a Changó.

“En enero de 2015 -explica Juliana- el precio promedio de una docena de huevos era de 2.11 dólares en Estados Unidos. El mes pasado, enero del 2025, costaban 4.95 dólares, cifra nunca vista”. En España ronda los dos euros la docena.

Déjenme contarles que para los seres humanos es más sencillo contar de diez y diez, como los dedos de las manos. Los huevos se venden por docenas porque es más fácil hacer los cálculos, dividir y comerciar. Influencia inglesa, aunque sería más justo venderlos por peso, porque no todos los huevos, como tantas cosas en esta vida, tienen el mismo tamaño. Los huevos se almacenan mejor en docenas. Pero esto no tiene trampa.

La trampa está en que la portavoz de Trump no mencionó la gripe aviar. Porque como la COVID-19, el Golfo de México o la venta de armas a los narcos por parte de empresarios norteamericanos, son cosas que no existen. Este pasado 6 de enero se notificó la primera muerte humana causada por el virus aviar H5.

A comienzos del siglo XX, la llamada “gripe española” no tuvo lugar en España. Aunque aún andan los historiadores tirándose las probetas a la cabeza, se han encontrado registros de casos tempranos en una base militar en Kansas en marzo de 1918. Fue desde ahí que los soldados que fueron a Europa durante la Primera Guerra Mundial habrían llevado el virus. Como no se quería desmoralizar a la tropa, se dijo que era una gripe “española”.

Pero claro: si a fuerza de silenciar la gripe aviar en EU se extiende por la región, ¿a quién le echará la culpa la administración Trump?

Hay demasiado advenedizo en los gobiernos de la derecha. No solamente no saben gobernar porque vienen de las televisiones o de las empresas, sino que han llegado ahí por ser amigos de los que han ganado la Presidencia, saben que pueden no durar mucho tiempo en el cargo y tienen prisa por robar todo lo que puedan.

Javier Milei, el amigo de Donald Trump, tiene un centenar de denuncias por haber promocionado una estafa piramidal con criptomonedas. Se llaman esquema Ponzi, por un estafador italiano, Charles Ponzi, quien prometía a los inversionistas altos rendimientos en poco tiempo (50 por ciento de ganancia en 45 días o 100 por ciento en 90 días). Esas ganancias las pagaba con el dinero de los que entraban, pero cuando dejan de entrar, ya no se puede pagar y todos pierden su dinero. Milei dio una entrevista a ver si lo solventaba, pero los trabajadores deben de estar tan enfadados que difundieron una parte donde el propio comentarista entiende que el Presidente argentino puede meterse en un problema (un quilombo) judicial. Hasta haciendo trampas terminan saliéndoles mal las cosas. Pero tienen la confianza de que controlan los medios.

Los expertos argentinos dicen que, con los jueces argentinos, es muy difícil que le pase nada al Presidente Milei.

En conclusión, si tienes los medios y tienes los jueces, tienes una parte de los problemas resueltos. Si eres muy tonto, como parece que le ocurre a Milei, igual no con eso te basta. Pero seguro que saldrán en su ayuda sus amigos internacionales.

¿Se han dado cuenta de que la derecha nunca se equivoca con quiénes son sus amigos? La derecha española, igual que la derecha mexicana, han preferido posicionarse al lado de Trump con el único interés de debilitar al Gobierno de izquierda.

Porque esta es la más pura verdad en la que estamos: cuando gobierna la izquierda, la derecha va a estar dispuesta a cualquier cosa con tal de sacar del Gobierno a los que piensan que son ilegítimos. Porque la derecha piensa que el poder les pertenece.

Y van a utilizar a los jueces, y van a utilizar a los medios y a las redes, y van a intentar dividir a la izquierda para que así sea más débil. Y van a apoyar a los EU aunque a quien se debilite sea a México, a Argentina o a España.

Por eso es bueno que el pueblo Gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha acordado con empresarios reducir el costo de la canasta básica a 910 pesos, lo que representa una disminución del 12.4 por ciento. Este acuerdo, vigente por seis meses, busca mitigar el impacto de la inflación en productos esenciales, incluido el huevo.

En EU, por el contrario, parece que se están quedando sin huevos.

Y quizá por eso, necesitan hacer ese ejercicio desmesurado de poder en la frontera con México, insultando a los europeos en la reunión de seguridad de Munich, insultando a los palestinos diciendo que van a expulsarles y a hacer un balneario como la Riviera para los ricos en Gaza, insultando a los daneses diciendo que se va a quedar Groenlandia o a Panamá diciendo que se va a quedar el Canal.

Sería bueno que México exportara con urgencia millones de huevos a EU, a ver si desayunando como dios manda unos buenos huevos a la sartén, o escalfados o con baceon, y dejan de romperle los huevos al mundo.

Juan Carlos Monedero https://www.sinembargo.mx/author/juan-carlos-monedero/ Realizó estudios de licenciatura en Economía, Ciencias Políticas y Sociología. Es Doctor en Ciencias Políticas y profesor titular en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg (Alemania). Ha dado clases en diferentes universidades de Europa y América Latina y es profesor honorario en las universidades argentinas de Quilmes y Lanús. Ha asesorado a diferentes gobiernos latinoamericanos. Entre otros libros, ha publicado La transición contada a nuestros padres, El gobierno de las palabras, Nuevos disfraces del Leviatán, Dormíamos y despertamos, Curso urgente de política para gente decente (15 ediciones y publicado en cinco países), La izquierda que asaltó el algoritmo, El paciente cero eras tú y Política para tiempos de indiferencia (2024). Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de CLACSO en 2018. Ha sido ponente central en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la 28 Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Tiene reconocidos tres sexenios de investigación. Es cofundador de Podemos, colabora en diferentes medios de comunicación y ha presentado durante cinco años el programa En la frontera en Público, donde tiene el blog Comiendo tierra.

