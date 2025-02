Apple lanza el nuevo iPhone 16e, un modelo más accesible con tecnología de punta

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 18 de febrero (LaOpinión).- La empresa Apple presentó este miércoles el nuevo iPhone 16e, una adición a la línea iPhone 16 que ofrece capacidades potentes a un precio más asequible. Este nuevo modelo marca el fin del botón de inicio y la interfaz Touch ID, adoptando un diseño más moderno y alineado con los que son superiores.

Con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y un notch que habilita Face ID, el iPhone 16E se asemeja al diseño del iPhone 14. Además, Apple ha decidido cambiar la denominación de esta familia de dispositivos, pasando de la nomenclatura SE a utilizar el número de la generación actual acompañado de la letra E, reflejando su integración en la línea principal.

El iPhone 16e está equipado con el chip A18 de Apple, que garantiza un rendimiento rápido y eficiente. Este procesador de última generación permite una experiencia de usuario fluida, manejando tanto tareas cotidianas como aplicaciones más exigentes sin inconvenientes. El dispositivo cuenta con 128 GB de almacenamiento base, ofreciendo espacio suficiente para aplicaciones, fotos y archivos.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación del módem C1, el primer módem 5G diseñado internamente por Apple. Este avance reduce la dependencia de la compañía en proveedores externos y promete una mayor eficiencia energética, contribuyendo a una duración de batería notable. Aunque el iPhone 16e no soporta mmWave, cubre el espectro 5G de baja frecuencia, similar al iPhone 16.

El sistema de cámaras ha sido renovado, presentando una única cámara trasera de 48 megapíxeles con tecnología Fusion. Esta cámara ofrece una resolución impresionante y, con un teleobjetivo de dos aumentos de calidad óptica, permite acercarse a la acción sin perder calidad. La cámara frontal TrueDepth de 12 megapíxeles admite Face ID, facilitando un desbloqueo seguro y autenticación en aplicaciones.

El iPhone 16e también introduce el Botón de Acción personalizable, que reemplaza al tradicional interruptor de silencio. Este botón permite a los usuarios asignar funciones específicas, como abrir la cámara, activar la linterna o iniciar una grabación de voz, mejorando la accesibilidad y personalización del dispositivo.

Con el lanzamiento del iPhone 16e, Apple ha decidido eliminar el botón de inicio y la interfaz Touch ID, adoptando completamente Face ID como método de autenticación. Este cambio refleja una tendencia hacia diseños más limpios y una mayor integración de tecnologías avanzadas de reconocimiento facial.

Además, el iPhone 16e es uno de los primeros dispositivos en soportar Apple Intelligence, la suite de inteligencia artificial de la compañía. Gracias al potente hardware interno, los usuarios pueden aprovechar funciones avanzadas de IA, como la creación de emojis personalizados, edición de selfies y resumen de notificaciones, mejorando la interacción y personalización del dispositivo.

There is one exciting thing from the iPhone 16e: The C1 chip, Apple's first cellular modem! It's a large part of why iPhone 16e has significantly better battery compared to any other iPhone. pic.twitter.com/eQl0KHv70y

— Dylan (@DylanMcD8) February 19, 2025