El Consejo General del INE rechaza apodos en boletas judiciales para asegurar equidad

El INE negó la inclusión de sobrenombres en las boletas de la elección judicial por imposibilidad jurídica y técnica.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este miércoles la propuesta de incluir sobrenombres en las boletas de la elección judicial, debido a que podría generar inequidad en la contienda con una sobreexposición que daría ventaja a determinadas candidaturas.

Asimismo, determinó que con dichos nombres se rompería la veda electoral al promover el cargo por el que aspiran con autoelogios en plena votación. En ese último supuesto se encuentran 13 de las 29 solicitudes, incluida la de Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien pidió se le agregara el sobrenombre de “Ministra del pueblo” o “Del pueblo”.

Sin embargo, también se presentaron propuestas de otros candidatos como: “El ángel de la justicia”, “El defensor popular”, “El juez Barrios”, “Magistrado del Cambio”, “El magistrado del pueblo”, “Abogado del pueblo”, “El juez memo”, “Defensor del pueblo”, “Juzgador de la nación”, y “El juez del pueblo”.

🗳️ Estás son las 24 solicitudes de sobrenombres que recibió el INE hasta el 19 feb. pic.twitter.com/hbxMVmeZlx — Andrea Meraz (@merazr) February 19, 2025

Ante su rechazo, las consejerías coincidieron en que las peticiones, además, son frases que se han usado en campañas políticas anteriores, en relación con partidos políticos específicos. Por ello, el Consejero Jorge Montaño concluyó que esto “podría generar un sesgo o detrimento” y “un voto subliminal” que afectaría la equidad en la elección.

A su vez, la Consejera Carla Humphrey criticó que se trate de sobrenombres que fueron creados exclusivamente para este proceso, lo que con mayor razón, exhibe que se trata de una estrategia electoral para posicionarse.

“Son válidos, cuando son auténticos, con cierta antigüedad o creados desde antes del registro y no con motivo de éste, como es en muchos de los casos. Creo firmemente que los sobrenombres no pueden crearse ex profeso para una contienda electoral específica porque podrían llegar a constituir cierta ventaja para una contienda”, destacó.

Ni “Ministra del pueblo”, tampoco “Angel de la Justicia”, mucho menos “magistrado del cambio”, el INE acaba de aprobar que no se incluirán “sobrenombres” en las boletas para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación! pic.twitter.com/YXmQOqEMoW — Pepe Montes (@PepeMontes11) February 20, 2025

Finalmente, el consejero Jaime Rivera agregó que permitir estos apodos implicaría violar la prohibición de hacer campaña en plena votación, debido a que sus frases incluyen consignas políticas y autoelogios,.