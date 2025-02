El Papa firmó renuncia escrita desde 2013 en caso de que su salud sufriera deterioro

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- El Papa Francisco firmó una carta de renuncia que entraría en vigor en caso de que su salud le impidiera continuar con sus funciones.

La misiva, suscrita al inicio de su pontificado en 2013, quedó resguardada en la Secretaría de Estado del Vaticano y se activaría en caso de que el Papa sufriera un impedimento físico grave.

En su libro Esperanza, el Papa Francisco explicó que consideraba el Ministerio petrino como ad vitam, es decir, para toda la vida.

Sin embargo, dejó la carta de renuncia como una medida de previsión en caso de incapacidad severa, aunque la Oficina de Prensa de la Santa Sede compartió por la tarde en un comunicado en el que aseguró que el Papa Francisco se encuentra "estable".

The Holy See Press Office released an update on Pope Francis' health on Wednesday evening. It described the Holy Father's condition as "stable." pic.twitter.com/lIjtZX8yXv

— Vatican News (@VaticanNews) February 19, 2025