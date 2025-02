Fentanilo no es un problema en México. Pero sí lo son, y serio, alcohol y cristal

Pese a que Estados Unidos y México comparten la problemática de frenar el consumo de drogas, ambos países enfrentan distintos escenarios, pues nuestro vecino del norte vive una crisis por el consumo de fentanilo entre su población, mientras que en territorio nacional, las drogas “preferidas” son el alcohol y las metanfetaminas.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Donald Trump reconoció la noche del miércoles en un acto público que en México se lleven a cabo campañas contra las adicciones para concientizar sobre los riesgos de consumir estas sustancias. La Presidenta Claudia Shienbuam Pardo celebró que la Unión Americana esté dispuesta a atender las causas para buscar frenar su problema de consumo de opioides que han desencadenado en una epidemia de sobredosis.

En 2023, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos disminuyeron por primera vez en cinco años. Se estima que fueron 107 mil 500 personas las que murieron por sobredosis en la Unión Americana, un 3 por ciento menos que en 2022, de acuerdo con datos de según datos del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). A eso se suma que en 2022, más de 49 millones de personas en EU padecían de al menos un trastorno por consumo de sustancias.

Estas cifras contrastan con el panorama que existe en México, un escenario que se construye de acuerdo con la información oficial disponible. El informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de 2023, el más reciente, expone que “la heroína y cocaína eran las Drogas de Impacto más reportadas en los 90. Para 2017, el alcohol fue desplazado por estimulantes de tipo anfetamínico, denominadas por los usuarios como cristal”.

“De los derivados de las hojas de coca, la cocaína en polvo ha mostrado un descenso, sin embargo, el “crack” muestra un incremento a partir de 2015, superando a ésta y sí se consideran ambas sustancias, las cuales son derivados de la hoja de coca, rebasan incluso a la marihuana, quien se había mantenido como la tercera Droga de Impacto”, dice el reporte.

Las tendencias en cuanto a Droga de Impacto, es decir, aquella por la que acude la población usuaria a solicitar tratamiento muestran que el cristal fue la droga que mayo incremento de consumo tuvo entre 2019 y 2022, en donde siete de cada diez demandaron tratamiento.

El informe también señala cuáles fueron las principales drogas de inicio reportadas por la población usuaria durante 2023 donde el alcohol y tabaco continúan siendo las sustancias más mencionadas. Asimismo, la marihuana se ubica en el tercer lugar y 9.6 por ciento refiere el consumo del cristal, posicionándose en los últimos años en el cuarto lugar por arriba de la cocaína y los inhalables.

Otras presentaciones de la cocaína como la sal de clorhidrato (forma en polvo), el crack y la pasta base, se ubicaron en la quinta posición.

La media de edad de inicio del consumo de drogas es 15.4 años. Como se ha descrito previamente, el alcohol, tabaco y marihuana, fueron las Drogas de Inicio más reportadas por las personas que demandaron atención en estos Centros de Tratamiento. Al analizar la edad en la que iniciaron el consumo de sustancias adictivas, el estudio señala que cuatro de cada 10 lo hacen entre los 13 a 15 años situación que se ha mantenido en los últimos años. En tanto, quienes señalan que iniciaron el consumo con cristal, anfetaminas y crack se aprecia mayor proporción en los grupos de mayor edad.

El estudio también muestra la distribución de las cinco Drogas de Inicio más reportadas por edad en que iniciaron el consumo. En el caso del cristal la mayoría de las personas que lo consume empieza después de los 15 años con las mayores proporciones entre los grupos de adultos comparado con las otras sustancias. La droga de inicio con mayor proporción es marihuana entre los 13 y 15 años superando al tabaco y alcohol.

En tanto, un reporte del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, realizado con los datos registrados en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de la DGIS señalan que en 2019 el número de muertes o personas fallecidas a consecuencia de alguna sustancia psicoactiva fue de 2 mil 609, de las cuales 2 mil 480 fueron varones, 115 mujeres y 14 no fueron especificadas.

Los datos señalan que pese al incremento en el uso de sustancias, el alcohol se mantiene en el primer lugar de causas de defunción entre los hombres con un 90.93 por ciento, mientras que múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas registraron apenas un 5.89 por ciento de defunciones. En el caso de las mujeres, el consumo de alcohol también ocupa el primer lugar a nivel nacional con un 75.65 por ciento, mientras que múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas 15.65 por ciento.

En cuanto al fentanilo, refiere que en México, en todo el país, durante 2013, se contabilizaron 922 reportes, de un total de 120 mil 488, de personas que manifestaron haber consumido “alguna vez en la vida” este opiode, “obteniendo este dato del historial de consumo de drogas registrado en cada usuario que demanda tratamiento, donde señalan desde la Droga de Inicio hasta un máximo de diez sustancias adictivas posibles”.

De estos 922 reportes el 13% fueron mujeres; las mayores proporciones se concentran en Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Solamente los estados de Tamaulipas y Oaxaca no han reportado ningún usuario que haya consumido fentanilo alguna vez en la vida en los reportes de sus Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales.

“Al analizar por grupo de edad y sexo y aun cuando son mayores los reportes en hombres, las mujeres tienen mayor proporción de uso de fentanilo alguna vez en la vida entre los 15 a 29 años comparado con los hombres”, se lee en el documento.

Por grupo de edad y sexo, las personas que demandaron atención por fentanilo fueron principalmente jóvenes entre los 15 a 29 años de edad donde el grupo de mujeres mostró mayor proporción comparada con la de los hombres, al igual que entre las de 50 a 54 años.

Trump alaba campañas antidrogas

Al respecto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump alabó a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, por la campañas contra el fentanilo que implementó su Gobierno, por lo que anunció que planea replicar esta estrategia en su país.

Durante su participación en la cumbre FII Priority, realizada en Miami, Florida, el Presidente Trump recordó una conversación telefónica con la Presidenta Sheinbaum el pasado 3 de febrero, en la que discutieron la crisis del fentanilo y las medidas adoptadas por México.

El mandatario estadounidense destacó que durante dicha conversación con Sheinbaum, se enteró de la campaña contra el fentanilo que mantiene el Gobierno de México en medios públicos y privados, por lo cual, también la implementará en Estados Unidos. “Es una gran idea”, destacó.

"Hablando con la Presidenta de México, una mujer maravillosa, estábamos hablando de drogas y para que no gente no venga a nuestro país, no fui muy amable, pero entendieron lo que estaba diciendo. Ella dijo algo que realmente me impactó. Le pregunté: “ustedes no son una nación que consume drogas” y ella dijo: “no, no somos consumidores” y dije: “consumidores, qué palabra más interesante: una nación consumidora, no somos consumidores de drogas. Le pregunté ¿A qué se debía eso? Y ella respondió porque tienen valores familiares, muy fuertes, pero nosotros también los tenemos, nuestras familias están devastadas por lo que está pasando con el fentanilo".

El mandatario ahondó en esta situación y señaló que le pareció una gran idean la estrategia de prevención implementada por el Gobierno de México.

"Ella habló de los valores familiares y bueno, no vamos a decir nada al respecto, porque también tenemos grandes valores familiares. Además, ella dijo que hacen campañas de prevención y yo dije: “Wow. Su publicidad es sobre lo malas que son las drogas? Y dijo que sí, que gastan mucho dinero en publicidad y yo dije ¡increíble! Esa fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas para que los niños no las usen, que devoran tu cerebro, destruyen tus dientes, tu piel, todo y le agradecí por eso".

Y agregó: "Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie, lo sé todo y nunca aprendo nada de nadie. Pero hablé con la Presidenta y tan pronto como lo dijo no tuvo que decir exactamente de lo que se trataba, le dije exactamente: ¡Qué gran idea!".

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.