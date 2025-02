VIDEO exhibe a presidentes municipales de Morelos con "El Barbas"; FGR investiga caso

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, fueron captados en una reunión con un presunto operador y líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, identificado como Júpiter Araujo Bernard, mejor conocido como “El Barbas”.

En un video difundido en redes sociales también se observa al actual Secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Víctor Samuel Márquez Vázquez, y Jorge Bazán Reyes, líder de comerciantes y coordinador de plazas de abasto, sentados en una mesa con "El Barbas". En la grabación se pueden apreciar armas largas y chalecos antibalas. Aún se desconoce la fecha y el lugar en el que habría ocurrido el encuentro.

Corona Damián fue electo en junio pasado, luego de competir por la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Redes Sociales Progresistas (RSP) para el periodo 2025 - 2027.

El pasado 26 de marzo, el ahora edil sufrió un atentado en su contra del que logró salir con vida, debido a que viajaba en una camioneta blindada. En aquella ocasión denunció que el cometido del ataque era que desistiera e la contienda electoral. Siete meses después, el 12 de octubre, su suplente Ricardo Arizmendi fue asesinado mientras atendía su tienda de abarrotes.

Ayer por la tarde, el Alcalde Jesús Corona acusó que se trata de información sin sustento que trata de desacreditar el trabajo que ha hecho en beneficio de Cuautla y se puso a disposición de las autoridades.

“Siempre me he conducido con transparencia y honestidad, valores que han guiado mi vida personal y pública. No tengo nada que ocultar ni nada que temer. Por ello si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier. aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley”, expresó en un comunicado emitido en sus redes sociales.