La Audiencia Nacional condena a Rubiales por beso no consentido a Jennifer Hermoso

Madrid, 20 de febrero (EuropaPress).- La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día (unos 10 mil 800 euros) por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso, absolviéndole de las posteriores coacciones para que le restase importancia.

En una sentencia, recogida por Europa Press, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha prohibido a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo "consentimiento" en el beso.

Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con tres mil euros por "el daño moral causado por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se proporciona, a la vista de las miles de personas asistentes en el estadio de fútbol y de los miles de telespectadores que veían la ceremonia por televisión".

Fuentes sociales han precisado que será cuando estudien la sentencia íntegra cuando el Ministerio Público decida si recurre ante la Sala de lo Penal el fallo. Cabe recordar que la Fiscalía solicitó que se le impusiera una pena de dos años y seis meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones.

Ex-Spanish football president Luis Rubiales has been found guilty of sexual assault after he playfully kissed a female player.

He’s been given a $10,000 fine. The prosecution had pushed for a 2 year prison sentence.

🤡 🌍

