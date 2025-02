ENTREVISTA ¬ Muchos caben en Morena, pero no todos. Yunes no puede entrar: Nahle

La Gobernadora Rocío Nahle dijo a “Los Periodistas” que las figuras públicas de Morena tienen la obligación y responsabilidad de dar la cara a la gente que milita en el movimiento ante situaciones que vayan en contra de los principios como ha sucedido con la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– La Gobernadora Rocío Nahle García aclaró en entrevista exclusiva que el haber manifestado su inconformidad por la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, no se debe a un tema personal, sino a la obligación que ella tiene como fundadora del movimiento, en el que aclaró que muchos caben, pero no todos, como es el caso del Senador que renunció al PAN.

“Yo no tengo nada personal contra él ni contra nadie. Yo soy la Gobernador de Veracruz, de todos los veracruzanos y veracruzanas, de todos, pero en el tema de militancia política, como es el movimiento, ahí sí tenemos que cuidarlo, es un movimiento abierto donde cabemos muchos, muchísimos, no todos”, comentó la Gobernadora en entrevista con “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire.

La Gobernadora Rocío Nahle así como la Senadora morenista Raquel Bonilla, los diputados federales del estado, así como la bancada guinda de diputados local y el Comité Estatal de Morena han rechazado la afiliación de Yunes Márquez al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el expanista ha criticado e insultado en el pasado. En ese sentido, han pedido la Comisión de Honestidad y Justicia del movimiento revisar este registro, pues sostienen que es contrario a la ideología del partido.

“Todos tenemos nuestro espacio, pero debemos de saber cuál es el espacio de cada quién, a mí por ejemplo nunca me verían en el PAN, un partido de ultraderecha, pues tengo toda mi vida militando en la izquierda”, expuso en ese sentido la Gobernadora a la par que reiteró que no pueden aceptarle la membresía como activo a Yunes Márquez, “pues no cumple nada, nada”.

“Él está en el Senado, perdió en 2024, él perdió contra Morena, llega como primera minoría, se acerca a Morena para votar las reformas tan importantes que necesita el país. Qué bueno que está votando, pero eso no es un triunfo, ni es un favor, eso es una responsabilidad y algo que le debían al pueblo”,expuso en ese sentido. Y en efecto, el voto del Senador de Miguel Ángel Yunes Márquez fue decisivo para la aprobación, por ejemplo, de la Reforma Judicial, lo cual lo llevó a ser expulsado del PAN.

Rocío Nahle expuso que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena tiene un plazo de 30 días para hacer el análisis y la revisión del caso. Para la Gobernadora el que su partido esté llevando a cabo una afiliación masiva no implica que se acepten a todos los cuadros, en especial si se trata de personajes que han demostrado tener principios contrarios al movimiento.

De acuerdo a la petición que hicimos Diputados Federales; Diputados Locales; Senadora, Comité Estatal de morena de Veracruz y una servidora, me ha informado ⁦@LuisaAlcalde⁩ que la comisión de honestidad y justicia del ⁦@PartidoMorenaMx⁩ inició el proceso de revisión. pic.twitter.com/aZWqV3fZ8I — Rocío Nahle (@rocionahle) February 20, 2025

“Si abrimos una mesa para que se inscriban y afilien millones de personas, está bien, pero se deben de revisar ciertos casos, ciertos casos se tienen que analizar, y si nosotros cuidamos nuestro movimiento no van a hacer 10 millones, van a ser 20, 30, hay mucha gente que quiere estar en el movimiento”, comentó.

Y ahondó más adelante: “Sí tenemos que cuidar el rumbo, el objetivo, la visión y la congruencia. No podemos perder de vista el objetivo de transformación”.

Ante el rechazo que ha generado su afiliación a Morena, Yunes Márquez explicó a la prensa “que su incorporación al partido guinda "es una consecuencia natural de su participación en el grupo parlamentario de Morena" desde septiembre del año pasado. "No sé cuáles sean los procedimientos, pero esperaré cualquier decisión. Yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Lo hice en congruencia."

“No hay las condiciones, no es el momento, no es la persona adecuada para entrar a nuestro movimiento y hay que cuidar el movimiento. Esa es mi obligación, pero también es la obligación de muchísimos militantes. Yo como referente, como una figura pública de Morena en Veracruz, pues tenía que reaccionar inmediatamente”, aclaró la Gobernadora Nahle.

En ese sentido, recordó que cuando se desempeñó como la primera coordinadora de la bancada de Morena, en 2015, en la Cámara de Diputados puso a consideración de los 35 diputados del partido la solicitud que presentó en ese momento la Diputada del PRD, Ariadna Montiel, actual Secretaria del Bienestar:

“¿Qué hicimos? Porque eso lo marcan los estatutos y eso lo marca el propio reglamento interno legislativo de Morena. Yo como coordinadora puse en la mesa ante los 35 diputados, que en ese tiempo la Diputada Ariadna Montiel, una amiga a la que quiero muchísimo y tengo una admiración muy grande, estaba solicitando pasarse a Morena. Los 35 diputados en su mayoría dijeron no, dieron su explicación de por qué no. En ese tiempo era presidente de Morena, Martí Batres, entonces yo notifiqué que los compañeros de bancada no habían aceptado a la compañera Ariadna. ¿Qué hizo Ariadna? Se declaró sin partido dentro de la Cámara y se quedó ella todo un periodo legislativo sin partido, cuando ella vuelve a solicitarlo vuelvo a ponerlo en la mesa y ya los compañeros diputados cada quien expresó y se le dio la entrada, con una congruencia de que Ariadna toda la vida ha sido de izquierda”.

Por lo mismo, la Gobernadora puntualizó que las figuras públicas de Morena tienen la obligación y responsabilidad de dar la cara a la gente que milita en el movimiento.”Yo salgo a dar la cara y decir esto no puede ser, esto no debe ser por esto”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/