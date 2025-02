ENTREVISTA ¬ Quienes rechacen reforma contra injerencia no quieren a la Patria: Godoy

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Quienes rechacen en el Congreso la reforma que busca blindar a la Constitución Mexicana contra el injerencismo extranjero y el tráfico de armas sólo se quitarán las caretas y mostrarán que en realidad no quieren a la Patria, expuso en entrevista la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

“Terminarán de quitarse caretas, terminar de exhibirse como quienes no les interesa la patria, no les interesa el país, no les interesa que los mexicanos vivamos en paz, que los mexicanos podamos tener un lugar de prosperidad y de paz y de felicidad que es nuestro último objetivo”, comentó Godoy Ramos a “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.