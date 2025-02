Expertos ven, con lo de "cárteles terroristas", propaganda de EU para imponer agenda

Especialistas en seguridad consideraron que la declaratoria de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas es una estrategia de desinformación y manipulación política que responde a intereses geopolíticos más que a un análisis riguroso de la situación y la realidad.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas que han hecho Estados Unidos y Canadá es una estrategia de desinformación y manipulación política para moldear percepciones, además de abrir la puerta a acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, que el Gobierno de México busca impedir al prohibir el injerencismo desde la Constitución.

“Esto es una cacería de brujas a nivel internacional. Estados Unidos está destruyendo el orden que creó después de la Segunda Guerra Mundial y está generando un nuevo orden que ya no se basa en la justicia internacional y en la verdad, sino en la desinformación, noticias falsas y un análisis que no concuerda con la realidad a nivel global”, señaló Guadalupe Correa-Cabrera, profesora e investigadora, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos.

El periodista y analista de seguridad, Ricardo Ravelo, expuso a su vez que "va a haber acciones, obviamente unilaterales, sobre el tema del lavado de dinero de estos grupos criminales, sus redes de complicidades políticas y empresariales, porque estos grupos no operan solos; detrás hay una estructura política y empresarial que les da soporte, y también una policiaca o militar que les da respaldo en sus tareas”,

Desde el pasado 19 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo, como organizaciones trasnacionales terroristas; declaratoria que entró en vigor al día siguiente cuando fue publicada en el Registro Federal de Estados Unidos, entidad que difundió la versión preliminar.

Por su parte, el mismo día que Estados Unidos publicó oficialmente la declaratoria, el Ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció que también iban a clasificar a cinco cárteles – Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la Familia Michoacana, de los Cárteles Unidos y del Cártel del Golfo – como organizaciones terroristas, en línea con la declaratoria emitida por Estados Unidos, y como parte de los compromisos asumidos el pasado 3 de febrero por el Primer Ministro Justin Trudeau para frenar los aranceles anunciados por Donald Trump.

La académica Guadalupe Correa señaló que la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas tiene un impacto en la opinión pública internacional y es una decisión que Estados Unidos y Canadá toman basada en desinformación, noticias falsas y falta de rigor en el análisis del crimen organizado.

Explicó que particularmente Estados Unidos, esta decisión responden a una "guerra de cuarta generación" que utiliza la información y los medios de comunicación para moldear percepciones y justificar acciones.

“Esto es mera propaganda, mera retórica, que obviamente tiene un objetivo, quizás —y estoy haciendo esto como una hipótesis— un objetivo de geopolítica, de geoestrategia, en un ambiente en el cual Estados Unidos deja de ser la potencia mundial y, bueno, ahí pierde terreno, y quiere continuar ejerciendo un control geopolítico en su mismo hemisferio, en las Américas, pero estos grupos, y los grupos de los que estamos hablando, ¿afectan al Estado estadounidense o afectan a las comunidades en México, a los pueblos en México? Hay que entender que el interlocutor final del mensaje debe ser el Estado”, destacó la analista.

Asimismo, afirmó que la legalidad internacional ha sido llevada al límite y que Estados Unidos ya no es un país donde prevalezca el estado de derecho internacional.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, opina en el mismo sentido que Guadalupe Correa, pues en entrevista con Café y Noticias, afirmó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace "puro show" al designar a seis cárteles de la droga mexicanos como organizaciones trasnacionales terroristas, pues dijo, la droga ingresa a Estados Unidos por las garitas fronterizas legales y es distribuida por ciudadanos estadounidenses.

"Eso es show para la gente ignorante apoya a Donald Trump porque esos recursos son muy escasos y normalmente están designados en otras regiones del mundo que son sumamente peligrosos, pero está haciendo un show al designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, está poniendo aviones. En 10 día hubo como 18 vuelos, normalmente vuelan una vez cada dos o tres meses y tienen tropa en la frontera, esa tropa no va a hacer nada, la droga entra por las garitas fronterizas legales ¿y quién cruza la droga? Los americanos, ¿quién está distribuyendo la droga en Estados Unidos? Los americanos".

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA calificó a Trump como un "imbécil, corrupto y criminal" que nunca ha hecho algo por combatir el tráfico de drogas.

"La pregunta contundente es por qué Donald Trump está armando a cárteles que supuestamente esta combatiendo. Esa designación no quiere decir que Estados Unidos puede invadir a México. Donald Trump nunca ha hecho nada, es un imbécil, es un corrupto, un criminal y nunca hizo nada en contra de las drogas y nunca va a hacer nada en contra de las drogas. Él en su forma de ser que ese racista nada mas quiere parar a migrantes que vienen de América Latina".

Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es que, a medida que la presión aumenta sobre los cárteles, la posibilidad de invasiones al territorio nacional sin considerar la soberanía de México podría volverse más real, según consideró Ricardo Ravelo

“Observo que puede haber también invasión del territorio nacional sin importar la soberanía, porque hay que considerar que, cuando ya se persigue a un grupo o a una persona por estar ligada a actividades terroristas —así como las califica Estados Unidos—, el tema de la soberanía queda al margen. De tal suerte que, mientras México sigue planteando la necesidad de una cooperación, esta ya está rebasada. Para Estados Unidos, la cooperación es un tema del pasado, es una página doblada. Ahora, lo que observamos es que se van a dar acciones de combate directo a lo que ellos llaman terrorismo”, dijo.

Y es que las acciones injerencistas de Estados Unidos no es algo nuevo, de acuerdo con Ravelo, desde hace tiempo, se llevan a cabo investigaciones dentro del territorio mexicano sin la aprobación del gobierno.

Guadalupe Correa abundó que Estados Unidos, con o sin esta denominación, puede intervenir militarmente en otros países, ya que su marco legal le permite bombardear cualquier nación y tiene hasta 60 días para que el Congreso determine si la acción es aprobada o no.

“Estados Unidos, como yo explicaba anteriormente, puede invadir militarmente un país con o sin esa denominación, o sea, Estados Unidos puede bombardear cualquier país, tiene 60 días en lo que el Congreso decide si se declara o no, O sea, sí puede tener esta posibilidad de uso de fuerza. Estados Unidos lo puede hacer y lo ha hecho en otros contextos. Es muy delicado, es muy, muy, muy delicado. Y desafortunadamente , el complejo militar-industrial, que tiene sus centros de operación en diferentes países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, obviamente en Israel. Pues es la cuestión económica es la que aquí está ganando. El complejo militar-industrial es el que va a vender las armas para seguir haciendo las guerras. Son guerras justificadas o injustificadas en este momento. Desafortunadamente, pues, parece ser que, en el orden internacional, la legalidad ya no existe. No existe la justicia internacional porque Estados Unidos ha llevado al límite, y Estados Unidos ya no es un país donde el estado de derecho internacional es el que prevalezca. Desafortunadamente, ellos comenzaron con este derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial y lo están destruyendo”, abundó la especialista.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este jueves que si el decreto del Gobierno de Estados Unidos contemplaba acciones extraterritoriales, su Gobierno lo rechazaría.

"Ellos le pueden llamar como quieran. Nosotros defendemos la soberanía. Si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Si ellos hacen este decreto para investigar más la venta de la droga en Estados Unidos, el lavado de dinero en los Estados Unidos y los propios grupos delictivos que hacen esta venta de la droga, está muy bien", explicó.

No obstante, los especialistas consideraron que Estados Unidos ya ha llevado, por años, una política injerencista.

“Ya existen acciones injerencistas desde que realizan investigaciones dentro del territorio sin informar al gobierno mexicano. No necesitan declarar guerra; el hecho de investigar y llevar a cabo tareas encubiertas sin contar con la aprobación del gobierno ya es una acción injerencista. El jefe del Comando Norte ha reconocido que estos vuelos se están haciendo y continuarán, y el gobierno mexicano se entera porque detecta estas actividades, pero no hay información previa”, añadió Ravelo.

De los seis cárteles catalogados por Estados Unidos como terroristas, solo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación tienen un control territorial significativo tanto en México como en América Latina, explicó el especialista Ricardo Ravelo, quien destacó destaca que estos dos grupos están presentes en todos los estados del país y se dedican a una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen el tráfico humano, el robo de combustible, secuestros, cobro de piso, venta de protección, usufructo de tierras y lavado de dinero.

En contraste, los otros cárteles mencionados, como La Familia Michoacana, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, tienen una presencia territorial menor en México, pero un control más fuerte en Estados Unidos. Por ejemplo, el Cártel del Noreste opera en Tamaulipas y Nuevo León, pero extiende su influencia a entre ocho y diez estados de la Unión Americana. Asimismo, el Cártel del Golfo está presente en al menos diez estados, incluyendo ciudades importantes como Chicago y Los Ángeles.

El Cártel de Cárteles Unidos, que opera exclusivamente en Michoacán, también tiene una presencia notable en Estados Unidos, actuando en estados como Chicago, Nueva York y Florida.

“O sea, cuatro de los seis que mencionaron, cuatro, con excepción del Cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco, los otros cuatro, en realidad, ocupan muy poco territorio en México, pero son agresivamente poderosos en Estados Unidos en el tráfico de sustancias químicas. Eso es lo preocupante para Estados Unidos; por eso los declaran terroristas, aunque en México tengan un menor radio de operación”, detalló el periodista.

Ambos especialistas consideraron que la declaración es una medida excesiva por parte de los países socios comerciales de México:

“Me parece excesivo porque el crimen organizado, como es el caso de México, persigue fines estrictamente financieros: ganancias económicas y, con las ligas políticas, también persigue control territorial, poder, digamos, sobre recursos naturales. En cambio, el terrorismo tiene otros fines: es la desestabilización de un país directamente, es generar terror con un propósito de, digamos, desestructurar a un gobierno. Más allá de que la violencia en México sí es perturbadora, está lejos de provocar una desestabilización a nivel nacional, aun cuando hay territorios que están enfrentando violencia severa, desplazamiento humano, donde ya el crimen organizado está gobernando municipios. Digamos que hay un control territorial con imposiciones de actividades criminales, como el cobro de piso, etcétera, que trastocan la vida pública toda, pero está muy lejos de ser considerado terrorismo”, explicó.

Por su parte Correa cuestionó: “¿En realidad los cárteles mexicanos están atacando civiles para mandarle un mensaje a Canadá o a Estados Unidos? No lo creo. En realidad, hay diferencias en la concepción y en la conceptualización del terrorismo internacional y el terrorismo interno. Los actos de terror perpetrados por algunos actores están mandando un mensaje al Estado mexicano. Quizás sí tendríamos que definirlo, tendríamos que investigarlo, pero definitivamente no son organizaciones terroristas internacionales”.

En cuanto a que, si México debe o no declarar a los cárteles como terroristas, los especialistas mostraron posturas contrarias, mientras que Ravelo consideró que no es una opción viable, pues alejaría la inversión extranjera, Guadalupe Correa consideró que México es el único al que le correspondería hacer esa denominación como terrorismo doméstico

“Creo que el único lugar donde se deben declarar organizaciones terroristas es en México. El Gobierno de México debe declararlos, de acuerdo con la información que tiene, como organizaciones terroristas e ir por las personas que secuestran, que extorsionan, que asesinan. Toda a fuerza del Estado debe ir contra aquellos que provocan la violencia, porque de que hay violencia, hay violencia. S on organizaciones que se dicen cárteles y que toman el nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación, del Cártel de Sinaloa, y bueno, provocan terror y tienen un impacto que va más allá de lo económico, que llega a lo político, y cuyo interlocutor final es el Estado mexicano y la sociedad mexicana. Entonces, me parece relevante que sean catalogados desde México únicamente como organizaciones terroristas, pero no internacionalmente, como lo han hecho Estados Unidos y Canadá. Es terrorismo interno lo que está ocurriendo en México”, dijo Correa.

En tanto que, para Ravelo, aunque la violencia generada por estos cárteles es perturbadora, considera que no ha alcanzado niveles de desestabilización nacional como para llamarlos terroristas.

“El hecho de que lo declaren terroristas no quiere decir que México tenga que seguir esa línea. México no lo va a hacer, porque incluso la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, cuando el Gobierno de Estados Unidos planteó la posibilidad de declararlos terroristas, mandó a hacer un análisis jurídico-legal de impacto económico para ver si era viable considerarles terroristas. Y es que la presidenta lo dijo: "no conviene de ninguna manera considerarlos terroristas porque el impacto internacional es brutal, sería brutal". Estoy, esa sería un estigma para México, muy, muy negativo, sobre todo cuando están en puerta inversiones internacionales que se pueden ir de México o no pueden llegar a México. Cuando una declaratoria de estas determina que hay terrorismo, es decir, el capital prácticamente huye ante un territorio inseguro. De ser así, de ser declarados por el gobierno mexicano como terroristas, hoy estamos ante una decisión unilateral, aunque México no está de acuerdo en ello”, abundó Ravelo.

