Claudia celebra recaudación récord del 100.3% en Ley de Ingresos: 576 mdp en enero

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- La recaudación fiscal de enero de 2025 superó la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y alcanzó los 576 mil 373 millones de pesos, un 100.3 por ciento del objetivo mensual. La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este logro es resultado del combate a la corrupción y la eliminación de privilegios fiscales.

Sheinbaum agradeció a los ciudadanos por cumplir con sus obligaciones tributarias y señaló que estos ingresos permitirán financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.

“Se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo el mundo cumplimos con la Ley, pues entonces se tienen buenos resultados”*, puntualizó.