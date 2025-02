La reforma de Sheinbaum busca evitar pretextos para intervención extranjera en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma constitucional para evitar la intervención extranjera bajo el pretexto de la lucha contra los cárteles mexicanos.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la reforma que presentó ayer contra el injerencismo busca que la designación de los cárteles mexicanos como terroristas no se convierta en un pretexto para intervenir en México.

"Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional: que no por llamarlos de esta manera, eso les da derecho de intervenir en nuestro país. Por eso decimos: nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo con ningún tipo de injerencia e intervención".

La Presidenta mencionó que la reforma protege al país ante posibles acciones en ese sentido. Citó cómo la reforma dice textualmente: "El pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables".

"¿Qué pasa si lo hacen? Viene el Artículo 19: cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 con el Artículo 40 de esta Constitución se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa".

La inclusión del terrorismo en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa "no tiene dedicatoria a los carteles eso no quiere decir que estemos persiguiendo el delito en nuestro país", afirma Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, la Presidenta apuntó que cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido se le impondrá la pena más severa posible.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves en su conferencia mañanera una iniciativa de reforma de los artículos 19 y 40 de la Constitución para impedir, “bajo ninguna circunstancia, las intervenciones e intromisiones”. La propuesta establece que no se aceptará ningún tipo de incursión por tierra, agua o espacio aéreo, ni se consentirá la realización de investigaciones o persecuciones sin la aprobación expresa del Estado mexicano.

Asimismo, se proponen cambios al Artículo 19 constitucional para indicar que cualquier mexicano o extranjero involucrado en la fabricación, distribución o traslado de armas en el territorio nacional “se le impondrá la pena más severa posible” y será sujeto de prisión preventiva oficiosa.

La propuesta de reforma constitucional se presentó un día después de que el gobierno de Donald Trump oficializara la designación de seis cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo.

Gobernadores y gobernadoras de los 31 estados respaldaron las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional traes el nombramiento como grupos terroristas de seis cárteles mexicanos por EU. La presidenta agradeció el…