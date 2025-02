Steve Bannon genera polémica por gesto nazi; líder francés cancela su participación

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Steve Bannon, exasesor del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una fuerte controversia en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) luego de realizar un saludo nazi. El líder de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella, canceló su participación en el evento debido al gesto del funcionario estadounidense.

El discurso de Bannon se llevó a cabo en el National Harbor, Maryland. Al concluir su intervención, extendió el brazo derecho con la palma hacia abajo mientras arengaba a sus seguidores a "luchar" y no "rendirse".

El exasesor del magnate realizó el saludo fascista utilizado por Adolf Hitler y otros líderes del siglo XX. La polémica escaló rápidamente, generando reacciones tanto en Europa como en Estados Unidos.

Here's video of Steve Bannon doing a Sieg Heil today at CPAC. It is what it is and it's what Bannon intended. Don't let yourself be gaslit. pic.twitter.com/LDT2kU43ZV

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2025