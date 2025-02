BITS | Avowed, Obsidian Entertainment lo ha hecho de nuevo

Avowed es un juego con un combate dinámico y un trabajo bastante atractivo a nivel gráfico en el que se nos presenta un mundo lleno de colores que no se limita en ningún momento.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Obsidian Entertainment se ha ganado el cariño de los fans gracias a mucho esfuerzo y grandes entregas que van desde la época de Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth y más recientemente Outerworlds, además de uno de mis juegos favoritos: Grounded, entre muchos otros. Todas y cada una de esas experiencias en las que han creado mundos únicos que buscan atrapar a los jugadores dentro de los roles que nos presentan con personajes, se suman a un sistema de juego bastante robusto y experiencias RPG únicas.

Avowed, es una propuesta que ha estado en desarrollo bastante tiempo y que conocimos durante el Xbox Games Showcase de 2020, prometiendo ser una de las mejores experiencias para todos los jugadores de Xbox y PC.

El mundo de Avowed nos lleva de regreso a un universo que conocimos hace más de 10 años, en Pillars of Eternity, ahora, en una nueva ubicación dentro del basto mundo, Eora donde exploraremos “The Living Lands” y nuestra misión principal como enviados del Imperio Aedyr será explorar e investigar una plaga que está atacando y corrompiendo el lugar, conocida como "Dreamscourge plague", la plaga está infectando a la fauna del lugar y creando criaturas hostiles, además de que, la trama principal, recae dentro de ciertos aspectos políticos en este mundo, desestabilizando a los reinos y la paz que existe entre ellos. Como ya es costumbre dentro de los juegos de Obsidian Entertainment, la historia y su guion, nuestras acciones, decisiones que tomemos y diálogos que religamos, tendrán un peso en el desarrollo de nuestra historia.

Personalización

A nivel jugabilidad, podemos estar frente a un RPG que no busca revolucionar una fórmula que lleva años existiendo, que simplemente busca refrescar ciertos elementos dentro de su sistema de juego, pero que al mismo tiempo no se vuelve tan complejo para el jugador, no está lleno de menús y árboles infinitos de habilidades y demás.

Al crear a nuestro personaje se nos ofrece una gran cantidad de personalización y podemos escoger entre:

Ser un guerrero, teniendo habilidades de combate cuerpo a cuerpo, utilizar hachas, mazos, armas de dos manos entre otras cosas y enfocado en la durabilidad.

Por otro lado tenemos a los pícaros, que están enfocados en el sigilo, las armas ligeras y la velocidad de sus movimientos.

Por último, los magos, enfocados en combate a distancia, realizar hechizos y controlar el mana que tenemos disponibles.

Uno de los puntos más ambiciosos del juego es ofrecernos la posibilidad de tener lo mejor de las 3 clases y no sólo enfocarnos en una sola, podemos conectar nuestras habilidades entre cada clase para formar una clase única que pueda combinar los mejores aspectos de cada una.

Combate dinámico

La visión que tenemos de nuestro personaje siempre será en primera persona, dicho esto, el combate, se vuelve mucho más dinámico y emocionante al tener esta perspectiva, el realizar ataques ligeros, ataques fuertes, lanzar hechizos y demás contra enemigos, combinado con los detalles de físicas que han añadido el juego, este combate se siente bastante diferente, un poco más apegado a lo que sería en la realidad y el hecho de tener tanto durabilidad para nuestros ataque y defensa, como mana para los hechizos, nos hace estar centrados en los pequeños detalles para no morir en el intento, tendremos que estar atentos a cada acción que realizamos en el combate para administrar bien nuestros recursos, pero podremos realizar una gran combinación de movimientos dependiendo de nuestra habilidades.

A nivel gráfico, el juego hace un trabajo bastante atractivo, es un mundo lleno de colores que no se limita en ningún momento con su concepto y nos presenta un vasto mundo lleno de vida y enemigos que en todo momento nos mantienen al pendiente de nuestro alrededor, además, cada espacio que nos presenta el juego tiene un nivel de detalle y conceptualización espectacular, para convertirse en uno de los mejores títulos de la librería de Xbox.

Avowed es una propuesta divertida, llena de grandes elementos como RPG, con un concepto visual increíble, pero sobre todo, es uno de los mejores juegos que hemos visto en la plataforma en los últimos años y es una prueba de que hay grandes estudios bajo el manto de Xbox.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/