Washington destituye a sus titulares del Estado Mayor Conjunto, Marina y Fuerza Aérea

Los Ángeles, 21 de febrero (La Opinión).- El Presidente Donald Trump despidió el viernes al jefe del Estado Mayor Conjunto, CQ Brown Jr., el oficial militar de más alto rango del país.

El viernes por la noche, Trump despidió al general CQ Brown Jr. apenas momentos antes de que su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidiera a la jefa de la Marina de Estados Unidos y al vicejefe de la Fuerza Aérea, en medio de una oleada de despidos en el Pentágono.

Trump anunció que despediría al presidente del Estado Mayor Conjunto, Charles Q. Brown, y lo reemplazaría por el teniente General de la Fuerza Aérea John Dan “Razin” Caine, una decisión extraordinaria ya que Caine está retirado, según informó un funcionario de la Fuerza Aérea, y no es un general de cuatro estrellas.

Trump llamó a Brown un “buen caballero” y un “líder excepcional”, al tiempo que insinuaba los despidos que se avecinan en una publicación en su plataforma Truth Social.

I want to thank General Charles “CQ” Brown for his over 40 years of service to our country, including as our current Chairman of the Joint Chiefs of Staff. He is a fine gentleman and an outstanding leader, and I wish a great future for him and his family.

Today, I am honored…

