¿Deben Netflix, Meta y Google pagar por la conectividad?

El sino del escorpión revisa el análisis de GSMA Intelligence donde se revela que tres compañías: Meta (FB, Instagram), Alphabet (Google) y TikTok, generaron más del 70 por ciento del total de tráfico en descarga en las redes de América Latina en 2024. Y aún más, entre 2016 y 2023, el tráfico total en redes móviles de América Latina se multiplicó por 17, representando una tasa de crecimiento interanual del 50 por ciento. Es decir que las plataformas como Netflix, Amazon, YouTube, Google, Mercado Libre, entre varias otras, utilizan, sin pagarlo, el servicio del espectro y la red de conectividad que ofrecen los operadores en México, es decir Telcel, Telmex, Telefónica, AT&T, Totalplay, etcétera. La pregunta es si las plataformas deben pagar por el uso de las redes de conectividad.

Que las grandes compañías tecnológicas y sus plataformas paguen el servicio de conectividad es denominado el fair-share (parte justa) y la discusión se desarrolla en la Unión Europea, Brasil y Colombia, aunque sólo Corea del Norte tiene una regulación al respecto que obliga a Netflix, Google y Facebook a pagar a los operadores por el masivo tráfico que generan sus plataformas. Hace unos días, el magnate Carlos Slim puso el tema de nuevo a discusión: “Todas las empresas de telecomunicaciones del mundo damos gratis el servicio a empresas como YouTube”, aseguró; por ello, sugirió que estas plataformas paguen por el uso de redes de conectividad. La petición es necesaria si observamos el crecimiento del mercado y cómo el uso de estas plataformas impulsa de forma masiva el tráfico de internet a escala global. Tan sólo el año pasado el tráfico de internet aumentó 17 por ciento de manera interanual, mientras que en México se incrementó 26 por ciento, según Cloudflare.

Lo que se sabe en México es que se podrían cobrar impuestos a Netflix, Google y Amazon a través de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), que regularía a todas las plataformas digitales. La periodista Ana Luisa Gutiérrez, del grupo Expansión, dio a conocer el documento inicial de la ATDT donde se explica que “la regulación implicaría que las empresas digitales destinen un porcentaje de sus ingresos ―el cual no es detallado en el proyecto― para constituir y administrar un fondo solidario para cobertura social de redes de telecomunicaciones. Se advierte además que si las plataformas eluden estas medidas, se harán acreedoras a bloqueos, "a petición de la Agencia, aplicados por los operadores”. El problema es que a ninguno de los involucrados lo convence la creación de tal Fondo, pues temen opacidad y manejo discrecional de recursos.

El panorama luce complicado ya que las Big Tech nunca han estado a favor de las regulaciones y sólo a regañadientes han aceptado algunas medidas de control y el pago de impuestos en países de la Unión Europea, donde sí existe una clara voluntad de no dejar el control de las telecomunicaciones en manos de los corporativos estadounidenses. Mientras tanto, se extiende la discusión respecto a cómo regular a las empresas digitales sin que éstas se vayan a prolongados juicios o se escuden en que esta burocracia resulta un freno a la innovación y las inversiones.

El estudio de GSMA Intelligence concluye que con el marco regulatorio actual, el resultado no será óptimo, pues faltan incentivos para que los Grandes generadores de tráfico (GGT) usen las redes de manera eficiente. Advierte entonces que los pagos basados en el uso de la red podrían significar ese incentivo para que los GGT mejoren la eficiencia en el uso de las redes. Para otros expertos la propuesta de la ATDT sólo incurriría en afectaciones para los usuarios, pues Netflix, Amazon o Mercado Libre trasladarían los costos a sus productos. Además, se impactaría también a muchos otros emprendimientos digitales que estarían obligados a pagar más por operar en internet.

Otro aspecto destacable es que estas plataformas modifican constantemente su esquema de negocio, por ejemplo, Amazon y Netflix incorporaron un pago extra en el servicio para evitar anuncios y aún otro para limitar el uso del dispositivo fuera de la residencia original. Esto lleva a pensar que en el centro de la discusión debe estar el beneficio de los usuarios, evitándoles, en principio, más desembolsos, pues ya pagan el servicio de internet más el de las plataformas. Otro elemento “novedoso” a tomar en cuenta son las amenazas arancelarias lanzadas por el Presidente estadounidense a todos los países, sobre todo europeos, que intenten gravar con impuestos a compañías con sede en Estados Unidos, donde en efecto están radicadas la mayoría de estas Big Tech.

Pau Castells, de GSMA Intelligence, resume el panorama. El debate por el fair share tiene dos lados. De un lado, los operadores de telecomunicaciones que estiman no poder garantizar las cuantiosas inversiones futuras en infraestructura digital y proponen un cambio en el funcionamiento del mercado. Y del otro lado, las plataformas y compañías generadoras de tráfico que rechazan la necesidad de un cambio y abogan por la continuidad del statu quo. Lo que lleva a la pregunta de fondo: ¿es sostenible el modelo actual de financiamiento y uso de las redes de telecomunicaciones?

El tráfico va a continuar creciendo y en esa medida la inversión de los operadores corre el riesgo de no ser suficiente, pues apenas alcanzará para evitar la degradación de la capacidad de las redes y no será útil para aumentarla o expandirla. Recordemos que si no están garantizados los recursos para fortalecer la infraestructura digital, no está garantizado el futuro digital prometido. Castells ve aquí una oportunidad para repensar viejas reglas y lógicas nacidas en tiempos en los que la conectividad móvil era un lujo e internet una novedad en expansión. “El futuro digital no está garantizado si no cambiamos”, insiste.

Por cierto, antes de regresar a su nido, el venenoso recupera la noticia fresca de que Netflix invertirá mil millones de dólares para producir series y películas en México durante 2025-2028. ¿Será una medida pensada para contener la regulación de las plataformas?

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza/ Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx

