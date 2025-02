Israel libera a 602 palestinos a cambio de 6 rehenes y confirma muerte de Shiri Bibas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El movimiento islamista palestino Hamás liberó este sábado a seis rehenes israelíes en dos ceremonias celebradas en el centro y en el sur de la Franja de Gaza dentro del séptimo intercambio por presos palestinos en el marco del alto al fuego que ahora reina en el enclave, y que puso fin temporal a las hostilidades en la Franja el pasado 19 de enero.

Cinco de los seis rehenes cuyas liberaciones estaban previstas para hoy fueron entregados a Cruz Roja en dos ceremonias efectuadas con dos horas y media de diferencia en las ciudades de Rafá, en el sur de la Franja, y Nuseirat, básicamente un gran campo de refugiados situado en el centro del enclave.

En Rafá liberaron en torno a las 09:00 de la mañana a Avera Mengistu y Tal Shoham. Mengistu, de 37 años, ciudadano etíope-israelí, fue detenido por una patrulla de Hamás en septiembre de 2014 cuando decidió entrar por su cuenta y riesgo en el enclave. Tal Shoham, de 39 años, con la doble ciudadanía austriaca-israelí, fue secuestrado en la comunidad de Beeri durante el ataque de las milicias palestinas contra Israel, el 7 de octubre de 2023.

El Gobierno austriaco celebró la liberación de Tal Shoham, en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X. "Deseamos que Tal y sus seres queridos puedan superar juntos las atrocidades indecibles que han vivido, lejos de la mirada pública", destacó.

En Nuseirat llegó el turno para Eliya Cohen, Omer Wenkert y Omer Shem Tov, entregados al convoy humanitario en medio de una de las multitudes más numerosas desde que comenzó el proceso de intercambio de prisioneros. Cohen, Wenkert y Shem Tov fueron secuestrados en el festival de música Nova, uno de los epicentros de los ataques palestinos del 7 de octubre que representaron el detonante de la guerra de Gaza.

Sin embargo, Al Sayed fue entregado de manera privada a los responsables humanitarios al tratarse de un caso especial: el liberado es un beduino israelí que fue detenido por Hamás en 2015 tras entrar en el enclave. Fuentes de Hamás explicaron que la privacidad es un gesto de respeto dada su condición de ciudadano árabe israelí, una circunstancia criticada por el ejército israelí.

A cambio de los seis rehenes, Israel dejará en libertad a 602 presos palestinos, la mayoría de ellos detenidos tras el estallido de la guerra.

Concretamente serán excarcelados 445 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, más 50 presos condenados anteriormente a perpetua y otros 60 que también habían tenido largas sentencias antes del comienzo del conflicto, según un comunicado de la oficina palestina encargada de la situación de los presos, publicado en su cuenta de Telegram.

Esta primera fase tenía una duración prevista de 42 días y expira dentro de una semana sin que todavía haya acuerdo a la vista sobre una segunda etapa.

A este respecto, el portavoz de Hamás, Abdul Latif al Qanou, reiteró este sábado que el movimiento palestino está dispuesto a completar "un proceso de intercambio amplio e integral en un solo paquete basado en el cese definitivo de la guerra, la retirada de la ocupación y la reconstrucción de la Franja de Gaza", según un comunicado previo a las liberaciones recogido por el diario Filastín, afín al movimiento.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos aseguró a primera hora de este sábado que el cuerpo entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado viernes a la Cruz Roja es el de Shiri Bibas, cuyos restos tendrían que haber sido entregados la víspera.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "pagará el precio" por la "cruel y atroz violación del acuerdo" de alto al fuego, después de denunciar que el grupo no entregó el jueves el cadáver de una de las rehenes muertas en la Franja de Gaza y colocó los restos de otra persona en su lugar.

El ejército de Israel ha afirmado que, si bien confirmó que dos de los cadáveres corresponden a Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses de edad en el momento de su secuestro durante los ataques del 7 de octubre de 2023, otro de los cadáveres no coincidía con el de su madre, Shiri Bibas.

