Trump exige a Zelenski la mitad de los recursos naturales de Ucrania a cambio de nada

El Gobierno de Trump busca que Ucrania firme un acuerdo que permita la explotación de minerales estratégicos por empresas estadounidenses.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo/Europa Press).– La administración del Presidente Donald Trump tiene lista este sábado una agresiva propuesta para que Ucrania, a cambio de “prácticamente nada”, entregue vastos recursos naturales a Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, diario que asegura tener un borrador de dicha propuesta, Ucrania está considerando seriamente revisar las disposiciones que antes el Gobierno de Kiev rechazó por considerarlas demasiado onerosas.

El periódico de la Gran Manzana afirma que, en el borrador, los términos que demanda la Casa Blanca son aún más estrictos que en el planteamiento previo, y aunque Ucrania se había negado a un acuerdo, este sábado podría capitular luego de una semana de intensa presión por parte del Presidente Trump.

El Presidente estadounidense ha manifestado que el acceso a la vasta riqueza natural ucraniana es un pago necesario luego de que EU le ha proporcionado miles de millones al Gobierno de Volodímir Zelenski para su guerra contra Rusia.

Trump “peace” deal in Ukraine update🇺🇦 This is straight-up mob boss talk. “We will either sign the deal or there will be a lot of problems with ‘them.’” Trump isn’t negotiating—he’s threatening Ukraine like a two-bit mafia thug. This isn’t a diplomacy. This is an extortion,… pic.twitter.com/ooLVPFs4ZG — Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) February 21, 2025

El acuerdo, dice el Times, podría privar a Ucrania de fondos que ahora están invertidos principalmente en la industria militar y de defensa del país, y que podrían ayudar a reconstruir el país una vez que termine la guerra.

“Los términos de la nueva propuesta, que está fechada el 21 de febrero y fue revisada por The New York Times, exigen que Ucrania renuncie a la mitad de sus ingresos provenientes de recursos naturales, incluidos minerales, gas y petróleo, así como a los ingresos de los puertos y otras infraestructuras”, añade.

Una demanda similar se hizo en una versión anterior del acuerdo, fechada el 14 de febrero y revisada también por el NYT. “Cuatro funcionarios ucranianos actuales y anteriores y un empresario ucraniano a quienes se les describieron los términos de la nueva propuesta confirmaron que la demanda no había cambiado”, expuso el periódico.

Ucrania había planteado la posibilidad de una asociación con Estados Unidos en el ámbito de sus valiosos recursos naturales como una forma de persuadir a Trump para que le brindara apoyo adicional para su esfuerzo bélico, así como garantías contra una futura agresión rusa si se llegaba a un acuerdo de paz.

Trump on the Russia-Ukraine war: "It doesn't have of an effect on us because we have a big beautiful ocean in between." pic.twitter.com/RcN19JAR1T — Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2025

Pero el nuevo documento, dice el diario neoyorquino, “no ofrece ninguna de esas dos cosas. En particular, el presidente Volodímyr Zelenski había estado buscando garantías de seguridad para Ucrania, una condición que no estaba en el primer borrador del acuerdo que se le presentó la semana pasada, lo que lo impulsó a negarse a firmar el acuerdo”.

El último escrito, afirma NYT, establece que los ingresos se destinarán a un fondo en el que Estados Unidos tiene un interés financiero del 100 por ciento, y que Ucrania debería contribuir al fondo hasta que alcance los 500 mil millones de dólares, la cantidad que Trump ha exigido al país devastado por la guerra a cambio de la ayuda estadounidense.

Esa suma, más del doble de la producción económica de Ucrania antes de la guerra, no se mencionaba en la versión anterior del acuerdo, reitera la información del Times, y tampoco está claro si Trump está solicitando esa suma a cambio de la asistencia militar y financiera estadounidense anterior, o si también se aplicaría al apoyo futuro.

La propuesta revisada establece que Estados Unidos podría reinvertir una parte de los ingresos en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, incluso invirtiendo en el desarrollo de los activos y la infraestructura del subsuelo del país, añade.

Trump tells more lies about Ukraine: "We had a deal based on rare earth... but they broke that deal. They broke it two days ago, we had a deal." Wrong. Trump proposed that Ukraine hand over $500bn worth of natural resources, without any US security guarantees. Zelensky said no. pic.twitter.com/Qaie8IYNt7 — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) February 19, 2025

“El nuevo borrador del acuerdo también incluye disposiciones sobre los ingresos de los territorios actualmente ocupados por Rusia, en caso de que fueran liberados: la proporción de los ingresos por recursos aportados al fondo desde las áreas liberadas sería del 66 por ciento. Rusia ocupa actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluidas partes significativas de la región del Donbas, rica en recursos”, agrega.

El acuerdo podría concretarse potencialmente antes del final de este sábado, pero también podría retrasarse, dada la oposición previa de Zelenski a sus términos.

Trump: Acuerdo con Ucrania está cerca

El Presidente Donald Trump afirmó ayer que el acuerdo con Ucrania sobre minerales estaba "bastante cerca" de cerrarse después de asegurar que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, no tenía "cartas" en las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia.

"Creo que estamos bastante cerca. Lo quieren y están de acuerdo con ello y eso es significativo. Es un gran acuerdo", resaltó Trump en declaraciones a la prensa, agregando que pese a que ahora era "difícil" lograr un pacto, su administración lo conseguiría.

Today, Ukrainian and U.S. teams are working on a draft agreement between our governments. This agreement can add value to our relations—what matters most is getting the details right to ensure it truly works. I look forward to a just results. pic.twitter.com/o9jbiiiJTq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2025

El magnate republicano también descartó viajar a Moscú para acompañar al Presidente Vladimir Putin por el Día de la Victoria. Ambos mandatarios acordaron verse durante una llamada telefónica el pasado 12 de febrero, si bien por el momento no había confirmación de viajes oficiales por ninguna de las partes.

Sus palabras se produjeron después de que horas antes indicara que no pensaba que fuera "importante" que Zelenski estuviera presente en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. "Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y ya estoy harto", indicó.

El Presidente estadounidense aseveró que "era difícil llegar a acuerdos" con el Mandatario ucraniano. Trump afirmó además que Putin sí quería alcanzar un acuerdo a pesar de que no tenía por qué. "Si quisiera, obtendría todo el país", dijo.

El Presidente ucraniano, por su parte, aseguró en su discurso vespertino que ambos países estaban trabajando en un "borrador de acuerdo". "Es un acuerdo que puede fortalecer nuestras relaciones y la clave es resolver los detalles para garantizar su efectividad", resaltó, sin dar más detalles al respecto. Zelenski indicó además que "esperaba con ansias el resultado".