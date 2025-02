VIDEOS ¬ Colapso en un centro comercial de Perú deja 4 muertos y más de 70 heridos

PERÚ, 22 Feb (EUROPA PRESS).- En un trágico suceso ocurrido la noche anterior, una sección del techo del centro comercial Real Plaza, ubicado en la ciudad de Trujillo, al noroeste de Perú, colapsó, y dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y más de 70 heridas.

El inspector Gelqui Gólmez, perteneciente al Cuerpo de Bomberos del departamento de La Libertad, confirmó que entre los fallecidos se encuentran un hombre y tres mujeres, incluida una niña de ocho años.

Los lesionados recibieron atención médica en diversos establecimientos de salud de La Libertad, con pronósticos aún no determinados.

Ante la gravedad de algunos casos, el ministro de Salud peruano, César Vásquez, supervisó personalmente los hospitales involucrados, coordinando la evacuación urgente de los pacientes más críticos hacia la capital, Lima, con el fin de recibir atención especializada.

El Ministerio de Salud, mediante su perfil en la red social X, comunicó que "Se ha dispuesto el traslado inmediato vía aérea a la brevedad de un equipo de 14 profesionales de salud a la ciudad de Trujillo para apoyar con la atención de los heridos y el traslado de pacientes hacia hospitales de Lima, según corresponda".

Este lamentable incidente ha conmocionado a la comunidad local y a todo Perú, poniendo en evidencia la necesidad de estrictas medidas de seguridad en establecimientos públicos para evitar tragedias futuras.

🚨🇵🇪Tragedy Strikes in Peru

Real Plaza Shopping Mall Roof Collapse

Trujillo, Peru - A devastating roof collapse at the food court of Real Plaza shopping mall has resulted in:

- At least 3 fatalities

- 70 injuries

Source: Local Media pic.twitter.com/ll1QpS45n8

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 22, 2025