AP demanda a funcionarios de Trump tras veto por no escribir "Golfo de América"

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS).- La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) anunció el día de ayer una demanda contra tres funcionarios de la Administración Trump después de que el Presidente vetara a los periodistas de la agencia de actos en la Casa Blanca y del avión presidencial Air Force One por utilizar el nombre de "Golfo de México" en vez de "Golfo de América".

Los tres funcionarios en concreto son la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el subjefe del gabinete, Taylor Budowich y la Secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

En dicha demanda, la empresa periodística argumentÓ que la Administración Trump había violado las protecciones a la libertad de prensa de la Primera Enmienda, así como los derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

The Associated Press sued three Trump administration officials on Friday over access to presidential events, citing freedom of speech in asking a federal judge to stop the blocking of its journalists. pic.twitter.com/9t2IHfYYJr

— The Associated Press (@AP) February 22, 2025