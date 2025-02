Alcaldesa de Los Ángeles destituye a la Jefa de bomberos por respuesta ante incendios

Nombran de manera interino a Ronnie Villanueva, un exsubjefe de bomberos retirado.

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 22 de febrero (LaOpinión).- La Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destituyó con carácter inmediato a Kristin Crowley como jefa de bomberos de la ciudad y anunció el nombramiento de Ronnie Villanueva, un veterano de 41 años del Departamento de Bomberos, como jefe interino.

“Actuando en el mejor interés de la seguridad pública de Los Ángeles y por las operaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, he destituido a Kristin Crowley como jefa de bomberos”, dijo la Alcaldesa Bass para justificar la salida de Crowley, quien era la primera mujer en ocupar el cargo.

Para la destitución, la Alcaldesa argumentó que mil bomberos que podrían haber estado de servicio la mañana en que estallaron los incendios fueron enviados a casa bajo la supervisión de la jefa Crowley.

Añadió que el presidente de la Comisión de Bomberos le pidió a la jefa Crowley que hiciera un informe posterior sobre las acciones relacionadas con los incendios, a lo que de acuerdo a Bass, la jefa Crowley se negó.

LA Fire Chief Kristin Crowley: Let me be clear. The $17 million budget cut and elimination of our civilian positions like our mechanics did and has and will continue to severely impact our ability to repair our apparatus Karen Bass: You’re firedpic.twitter.com/ZJoNIQOiwJ — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) February 21, 2025

Esta negativa, de acuerdo a la Alcaldesa, obligaba a destituirla del cargo.

“El heroísmo de nuestros bomberos, durante el incendio de Palisades y todos los días, es incuestionable. Nuestra ciudad necesita un nuevo liderazgo para el Departamento de Bomberos”.

La jefa de bomberos despedido se había atrevido el mes pasado a denunciar en televisión que el recorte por 17 millones al presupuesto de los bomberos, había afectado su respuesta a los brutales siniestros.

No acusó directamente a la Alcaldesa Karen Bass, pero para todos estuvo claro que al responsabilizar de los recortes a la Ciudad, había un señalamiento directo.

LEAKED PHONE CALL: LA Mayor Karen Bass Preemptively Defended Ghana Trip Despite Local Catastrophe: "I'm Missing Two Workdays, That's It"; Dropped Cryptic Warning Days Before LA Fires "Read in between the lines... hold tight, you will understand soon." pic.twitter.com/2vxF11xMFB — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) February 21, 2025

En respuesta, Crowley recibió una carta anónima, supuestamente de bomberos retirados y activos, acusándola de mal manejo del Incendio Palisades y de perder la confianza de la Alcaldesa.

El Sindicato de Apagafuegos que representa a más de tres mil bomberos salió públicamente a brindarle su apoyo a Crowley por dar la batalla y pelear por el personal y el presupuesto del Departamento.

Crowley había sido nombrada jefa de bomberos en el 2022 en reemplazo del jefe Ralph Terrazas; y fungió como tal hasta que el 21 de febrero, Bass la destituyó del cargo. Tras su destitución, la jefa Crowley decidió que seguirá trabajando para el Departamento de Bomberos en un cargo menor.

Mientras la oficina de la Alcaldesa realiza una búsqueda nacional para elegir al nuevo jefe de los bomberos y hablan directamente con los bomberos y los angelinos sobre lo que quieren ver en su propio jefe, la Alcaldesa Bass nombró como jefe interino a Villanueva.

🚨Failed LA Mayor, Karen Bass takes questions from a hostile press about her firing of DEI Fire Chief Kristen Crowley. Reason for Dismissal: Bass accused Crowley of failing to warn her about the imminent fire risk and not having enough staff on duty when the fires broke out

🔉 pic.twitter.com/4wO5DuRbom — BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) February 21, 2025

¿Quién es el jefe interino de bomberos?

Ronnie Villanueva trabajó durante 41 años en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y después siete meses de estar jubilado, es designado como Jefe Interino.

El Jefe Interino Villanueva se retiró del Departamento de Bomberos cuando era el Jefe Adjunto de Operaciones de Emergencia y tiene décadas de experiencia en extinción de incendios, gestión de emergencias, de miles de operativos y de apoyo del LAFD en varios puestos en el Departamento.

Antes de convertirse en jefe dentro del cuerpo de bomberos de la ciudad, Villanueva pasó 24 años en el campo en asignaciones activas.

Reacciones

El empresario de las grandes plazas comerciales de Los Ángeles, y excandidato a la Alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso dijo al conocer de la destitución de Crowley que es muy decepcionante que la Alcaldesa Bass haya decidido despedirla.

Should Los Angeles Mayor Karen Bass keep her job or be fired? pic.twitter.com/Ltbw37SPB2 — GrannysGems (@Roby73705910) February 22, 2025

“La jefa Crowley sirvió bien a Los Ángeles y habló honestamente sobre los severos y profundamente mal concebidos recortes presupuestarios que la administración de Bass le hizo al LAFD”.

Añadió que su coraje para decir la verdad fue valiente y la admiro.

“La honestidad en un alto funcionario de la ciudad no debería ser motivo de despido. La decisión de la Alcaldesa de ignorar las advertencias y abandonar la ciudad fue solo suya. Este es un momento para que los líderes de la ciudad asuman la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Necesitamos un liderazgo real, no más culpas esparcidas”.

La concejal Mónica Rodríguez dijo que la Jefa Crowley sigue siendo la miembro más calificada del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles, lo que le valió su merecido nombramiento

You can’t make this stuff up… Karen Bass was somehow able to warn all of Los Angeles about the impending winds and fire danger, but still finds a way to blame LAFD Chief Crowley for not warning her about impending winds and fire danger. pic.twitter.com/0fcg905XF2 — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) February 21, 2025

“Estoy indignada por la búsqueda de chivos expiatorios que revelan las acciones de la Alcaldesa. Planeo usar mi autoridad como concejal para aclarar las cosas y alentar a la jefa Crowley a que apele su despido infundado ante el Concejo Municipal. El público merece un relato completo de cada uno de los errores de liderazgo que han tenido lugar”.

