Marco Rubio descarta intervención en México tras designar a cárteles como terroristas

Los Ángeles/Ciudad de México, 22 de febrero (La Opinión/SinEmbargo).- Marco Rubio, Secretario de Estado aseguró que Estados Unidos está listo para colaborar con México en la lucha contra el crimen organizado y que pueden proporcionar información precisa sobre la ubicación de los cárteles de la droga.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se dan luego de que Estados Unidos designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, junto a otros grupos que operan en Estados Unidos, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

En entrevista con Catherine Herridge para Catherine Herridge Reports, Rubio explicó que la preferencia de su país es trabajar en conjunto con México para enfrentar a estos grupos criminales. “Podemos proporcionarles mucha información sobre quiénes son y dónde están ubicados”, afirmó.

Rubio destacó que esta nueva clasificación tiene fuertes implicaciones diplomáticas y económicas, ya que restringirá cualquier tipo de relación financiera con estos grupos. “Todas estas bandas necesitan tocar el sistema bancario, rentar almacenes en Estados Unidos para distribuir drogas o armas, o lavar su dinero mediante empresas fantasma. Esta designación complica esas operaciones”, señaló.

