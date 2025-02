La CNHJ de Morena abre indagatoria sobre la afiliación de Yunes Márquez al partido

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La afiliación a Morena por parte del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez será puesta bajo análisis por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido oficialista, informó este sábado la propia Comisión.

A través de redes sociales, la CNHJ de Morena difundió un comunicado en el cual dio a conocer que "se iniciará un procedimiento de oficio considerando los recientes acontecimientos relacionados con la solicitud de afiliación del C. Miguel Ángel Yunes Márquez" al partido.

En su mensaje, la CNHJ de Morena indicó que esta fue creada con la finalidad de dirimir cualquier posible controversia que llegue a suscitarse al interior del partido o que involucren a quienes forman parte de sus filas.

En este caso, la controversia en cuestión surgió a raíz de que el pasado 18 de febrero diversas figuras políticas anunciaron su afiliación a Morena, incluido el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, hecho que desató una fuerte ola de críticas por parte de otros integrantes del partido, como fue el caso de Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz.

Tras darse a conocer la afiliación por parte de Yunes Márquez, Nahle García criticó severamente dicho acto y publicó un mensaje en su cuenta de X para manifestarse en contra, al señalar que el legislador no representa "los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional".

En su publicación, Nahle hizo un llamado a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para no acreditar la membresía del exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), acto que significaría una ofensa en contra de los militantes morenistas de Veracruz.

"Pido a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!", indicó Nahle, y añadió que enviaría un escrito a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, con pruebas sobre delitos en lo que estaría involucrado el expanista.

El posicionamiento de la mandataria estatal fue apoyado por los militantes de Morena Veracruz y Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, quienes igualmente solicitaron a la CNHJ de Morena que analizara el caso.

A raíz de la controversia, el Senador por el estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, respondió el jueves 20 de febrero a las críticas surgidas tras su reciente afiliación a Morena.

Yunes Márquez destacó que su incorporación al partido guinda "es una consecuencia natural de su participación en el grupo parlamentario de Morena" desde septiembre del año pasado.

Ante las reacciones negativas, incluyendo las de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien pidió a Morena no acreditar su afiliación, el legislador manifestó su respeto hacia ella y expresó su disposición a dialogar sobre su situación.

El Senador, ahora morenista, subrayó que ha respaldado todas las reformas constitucionales impulsadas por Morena y consideró injusta la reacción que provocó su afiliación.

"No sé cuáles sean los procedimientos, pero esperaré cualquier decisión. Yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Lo hice en congruencia."