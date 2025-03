La Presidenta pide a la FGR revisar el caso de exterminio en penal de Piedras Negras

La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la FGR la reapertura del caso del penal de Piedras Negras, el cual fue utilizado como centro de exterminio por parte de los Zetas durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esta mañana al Fiscal General Alejandro Gertz Manero revisar el caso del penal de Piedras Negras, en donde el cartel de los Zetas exterminó a familias completas durante el Gobierno de Felipe Calderón y el Gobernador Humberto Moreira.

"Lo revisamos, lo revisamos, le pedimos aquí al Fiscal que revise el caso de Piedras Negras”, expuso la Presidenta al ser cuestionada por SinEmbargo sobre si se reabrirán casos como este.

—¿Sí se puede retomar con estos casos que ya pasaron hace años?— se le preguntó al Fiscal.

—Por su puesto, con cualquier caso que no haya prescrito y sobre todo que haya pruebas, que una denuncia esté sólidamente establecida con las pruebas correspondientes y que la persona que es una víctima sepa que cuando presenta una denuncia y tiene pruebas, tiene todo el derecho a ser apoyada y a buscar y encontrar la justicia— respondió.

Con Calderón había montajes y pactos de silencio

“En el pasado había quizás dos palabras que explicaban lo que ocurría en el sexenio Calderón, que nos dicen que ya no se debe mencionar, ya ellos ya no quieren que se mencione porque fue muy oscuro, con su Secretario de Seguridad, que es montajes y pactos de silencio", comentó la Presidenta cuestionada por SinEmbargo sobre la impunidad en casos como los hornos crematorios operados por los Zetas en el penal de Piedras Negras durante el sexenio de Calderón y del entonces Gobernador Humberto Moreira.

La Presidenta sostuvo que en su Gobierno busca que se esclarezca lo ocurrido y que haya justicia. "A nosotros nos caracteriza la verdad y la justicia, esa es la diferencia, porque nosotros juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y las cosas están en las fiscalías".

Claudia Sheinbaum indicó, por ejemplo, que en este caso, si hay un delito, tiene que perseguirse. "¿Y a quién le corresponde? a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República”.

¿Qué pasó en Piedras Negras?

El penal de Piedras Negras, en Coahuila, fue uno de los lugares habilitados por Los Zetas para la ejecución y la desaparición de cuerpos entre por lo menos 2010 y 2011, es decir en los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y de Felipe Calderón Hinojosa. Un auténtico centro de exterminio en el que calcinaron y desaparecieron a hombres, mujeres, mayores de edad, jóvenes e incluso niños.

Eso establece el informe “El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011” publicado por el Colegio de México en noviembre de 2017 y cuyos autores son Sergio Aguayo y Jacobo Dayán. Las denuncias expuestas en este informe se desprenden del expediente APP 005/2014-BIS de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y es coincidente con un puñado de reportes que se llegaron a publicar desde la prensa no convencional.

Lo ocurrido en este centro penitenciario es uno de los episodios de violencia registrados en el norte de Coahuila en este periodo como sucedió con otras masacres registradas en Piedras Negras y Allende que corresponden a una venganza perpetrada por Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, los líderes zetas Z-40 y Z-42 que se encuentran en EU.

Autoridades de ese país propiciaron estas matanzas al haber entregado información delicada a una unidad de la Policía Federal de Genaro García Luna, preso en ese país por narcotráfico, la cual a su vez avisó a los líderes zetas que habían sido traicionados por Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como subordinados a Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”, y a Luis Garza Gaytán, “La Güiche” o “La Güichina”. Para castigar su deslealtad, los hermanos zetas llevaron a cabo una estrategia de exterminio en el que este penal tuvo un papel importante.

Los reportes dan cuenta que las autoridades del Gobierno de Humberto Moreira y el de Felipe Calderón sabían que el penal de Piedras Negras era dominado por los Zetas, pese a ello en 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos. A eso hay que sumar que “los municipios también subsidiaban a los criminales; en Allende parte del presupuesto asignado a la gasolina usada por la seguridad pública se entregaba a los Zeta”, señala el reporte del Colmex.

Los periodistas estadounidenses Brandon Darby e Ildefonso Ortiz ya habían dado a conocer en febrero de 2016 que como parte de esta estrategia de exterminio, “los Zetas comenzaron a reunir a familias enteras, amigos, parientes lejanos y personas inocentes que tuvieran alguno de esos apellidos, incluso si no estaban relacionados” para torturarlas y asesinarlas mediante una variedad de métodos crueles. “Los cuerpos fueron llevados a un rancho cerca de Allende o a la prisión de Piedras Negras para hacer desaparecer los cadáveres”.

