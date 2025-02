La migra persigue y detiene a jornaleros migrantes que laboraban cerca de Bakersfield

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Los agentes fronterizos se mueven diligentes hacia el norte de Estados Unidos cazando jornaleros migrantes. Hace unos días, la Patrulla Fronteriza llegó hasta el condado de Kern, cerca de la ciudad de Bakersfield, California, a seis horas de los límites con México para realizar una redada masiva. Donald Trump se sentiría orgulloso.

El saldo: 200 migrantes detenidos. Algunos fueron deportados, a otros los liberaron y muchos permanecen en detención. “Fue muy raro porque, en general, la Patrulla Fronteriza está, pues, en la frontera con México y es algo muy inusual, no típico” que se internara hacia el norte del territorio estadounidense, dijo Antonio De Loera-Brust, director de Comunicaciones de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés).

Entre los expulsados había dos miembros de la Unión de Campesinos, el sindicato agrícola más grande de aquel país. Originarios de Oaxaca, llevaban 15 años viviendo en Estados Unidos “y en menos de 36 horas los deportaron a México”, dijo el activista.

Los amenazaron para que firmaran su salida voluntaria. “Le ponen ’voluntaria’, pero eso es una ficción porque los presionaron; les decían que si no firmaban, los iban a encarcelar por décadas, que iban a perseguir a sus familias”. Así que firmaron.

Esto es una gran injusticia, señaló en entrevista. “¿Cómo puede un niño americano no tener derecho a su padre en el propio país donde él nació?”.

Para De Loera-Brust el objetivo de estas redadas masivas es infundir miedo más que expulsar a todos los migrantes, porque cumplirlo tendría un impacto negativo en la economía de Estados Unidos. Además, operativamente sería imposible.

“Para ponerlo en perspectiva, hay probablemente más de 100 mil trabajadores agrícolas tan sólo en esa área. Así que el porcentaje de gente que fue impactada es bastante pequeño. Pero el miedo que esa redada causó explotó y realmente fue una epidemia en toda la comunidad de Kern. La gente no quería ir a misa, no quería ir a la escuela, no quería ir a la tienda”, narró el activista