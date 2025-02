La Gobernadora de Maine encara a Trump por su política contra la comunidad trans

Madrid, 22 de febrero (SinEmbargo).- La Gobernadora del estado norteamericano de Maine, la demócrata Janet Mills, ha asegurado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le llevará a los tribunales si decide imponer por la fuerza su orden ejecutiva que permite a las agencias federales negar fondos a las escuelas que permitan que atletas transgéneros jueguen en equipos femeninos.

Mills y Trump han protagonizado este pasado viernes una breve contienda verbal a este respecto durante la tradicional reunión del mandatario con los gobernadores del país. En un momento dado, Trump se ha dirigido a la Gobernadora para preguntarle si acatará la orden ejecutiva, a lo que Mills respondió que su intención es la de seguir las leyes estatales y federales al respecto.

"Más vale que lo haga", ha respondido Trump, "porque de lo contrario no va a conseguir fondos federales" dado que "la gente no quiere que los hombres jueguen en deportes femeninos".

"Entonces nos veremos en los tribunales", ha respondido Mills en una contestación que llevó a Trump a asegurar que está "ansioso por acudir a la corte". "Este caso va a ser fácil. Y disfrute de su vida después de que seas Gobernadora, porque no creo que sea reelegida jamás", ha añadido el mandatario.

BREAKING: In a stunning moment of defiance, Maine's Governor Janet Mills stands up to Trump, saying she is complying with state and federal (anti-discrimination) law, and will see him in court over his threat to withhold federal funds. This is incredible.pic.twitter.com/2eBS3JcdK1

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 21, 2025