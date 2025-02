Beca Rita Cetina: ¿La tarjeta ya tiene tu primer pago? ¿Debes activarla para cobrar?

Las tarjetas del Banco del Bienestar cada vez están llegando a más beneficiarias y beneficiarios de la Beca Rita Cetina. Por ello, es importante saber qué sigue en el proceso para obtener el apoyo.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Si ya recibiste o estás por recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar la Beca Rita Cetina y no sabes qué hacer con ella, pon mucha atención porque aquí vamos a resolver algunas de las dudas que puedes tener.

¿La tarjeta ya tiene tu primer pago?

Apenas el pasado 20 de febrero, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó que la tarjeta aún no tiene el primer pago de la Beca Rita Cetina, sin embargo, destacó que el apoyo estará disponible en marzo.

¿Debes activarla?

A través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, León explicó que no debes activar la tarjeta, pues está en calidad de "activa" desde el momento en que la recibes.

Familia beneficiaria de la Beca #RitaCetina: Ahora que ya tienes tu tarjeta del @bbienestarmx, ¡aclaro algunas de tus dudas! Recuerda mantenerte al pendiente de mis redes sociales y las de la #CNBB. ✅ pic.twitter.com/fQrE7bnJYh — Julio León (@Julio_LeonT) February 21, 2025

¿Necesitas cambiar el NIP?

De acuerdo con el Coordinador Nacional de Becas, sólo necesitas acudir a un cajero del Banco del Bienestar para cambiar tu NIP y esperar el primer depósito de tu beca, el cual se realizará en marzo.

¿Cómo puedes saber cuándo te depositarán la Beca Rita Cetina?

Para saber cuándo te depositarán la beca, las autoridades educativas pidieron que mantengas al pendiente de sus redes sociales y de la página web oficial para enterarte de los próximos pagos.

¿Cuáles son las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas?

¡GRANDES NOTICIAS! 🥳 Ya inició la entrega de tarjetas del @bbienestarmx a madres, padres o tutores de estudiantes de secundaria que se registraron a la nueva Beca Universal "Rita Cetina". 📚 En este operativo realizado por la coordinación de @BecasBenito en los planteles de… pic.twitter.com/Z1al9tw8qc — Delegación de Programas para el Bienestar CDMX (@Bienestar_CDMX) February 5, 2025

¿Qué documentos necesitas para recibir la tarjeta?

Para recibir la tarjeta, es indispensable llevar copia de los siguientes documentos:

Madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (también hay que mostrar la original).

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Becaria o becario:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

¡En todo México, ya llegó la Beca #RitaCetina! Familia, ya comenzamos la entrega de tarjetas del @bbienestarmx. Recuerda que debes esperar la convocatoria en la escuela de tus hijas o hijos para saber cuándo podrás recoger la tuya. pic.twitter.com/42oNvCqhFo — Julio León (@Julio_LeonT) February 5, 2025

¿Cómo es el proceso de entrega?

Junto con la tarjeta, se recibirá un acuse de entrega que es muy importante guardar bien para cualquier futura aclaración.

Además, las y los servidores de la educación encargados de la entrega de las tarjetas también tomarán fotografías a quienes reciban el plástico, en las cuales no deben salir con lentes oscuros ni gorra.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas en cada escuela?

Según el Gobierno federal, en cada plantel se avisará cuándo se realizará la entrega de las tarjetas bancarias.

Si por algún motivo, la beneficiaria o el beneficiario no puede ir ese día a la escuela, no hay problema; no es necesaria su presencia para el trámite.

📢¡ATENCIÓN! 📌🗓️💳 De este 5 de febrero al 28 de marzo se inicia la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para recibir la Beca Universal #RitaCetina. 🏫 Espera la asamblea que llegará al plantel educativo de tu hija o hijo estudiante de secundaria pública y prepara… pic.twitter.com/sW81WRd0bl — Mario Delgado (@mario_delgado) February 5, 2025

¿Qué pasa si no puede acudir la madre, el padre o tutor?

En caso de que la madre, el padre o tutor no pueda acudir a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, deberá ir a la Sede Auxiliar de Representación Estatal más cercana a la escuela de su hija o hijo para solicitarla y recibirla después.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La nueva Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es el Programa Prioritario del Gobierno de México dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria.

Sin embargo, comenzará este año con las y los estudiantes de secundaria. Posteriormente, se ampliará para las niñas y niños de primaria y preescolar.

De esta forma se concretará la nueva beca impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para beneficiar a todas y todos los alumnos de educación básica de escuelas públicas del país.

¿Cuál es el monto que ofrece el programa?

Este 2025, con la Beca Rita Cetina cada familia recibirá mil 900 pesos bimestrales, y en caso de que tengan a más de un alumno o alumna en secundaria, tendrán 700 pesos adicionales por cada uno o una de ellas. El apoyo se dará de forma directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.