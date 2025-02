Rusia lanza ataque con 267 drones sobre Ucrania; es el más grande en 3 años de guerra

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS).- El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia lanzó durante la pasada noche un total de 267 drones de ataque en la que supone la oleada más numerosa desde el inicio de la guerra.

"Cada día nuestro pueblo resiste al terror aéreo. En vísperas del tercer aniversario de la guerra a gran escala Rusia ha empleado 267 drones de ataque contra Ucrania", denunció Zelenski en un mensaje de vídeo publicado en su cuenta en Facebook.

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX

El mandatario ucraniano aprovechó para expresar su agradecimiento a quienes trabajan día a día para repeler estos ataques: aviación, fuerzas antiaéreas, unidades de guerra electrónica, grupos de fuego móvil de las Fuerzas Aéreas y quienes rescatan a la gente en tierra tras los bombardeos: el Servicio Estatal de Emergencias, los médicos y la Policía".

Zelenski recordó que "la guerra continúa". "Absolutamente todo el mundo que pueda debe ayudar con la defensa antiaérea, para proteger la vida de la gente", apeló. "Debemos hacer todo lo posible para acercar una paz duradera y justa para Ucrania. Esto sólo es posible con la unidad de todos los socios. Necesitamos la fuerza de toda Europa, la fuerza de Estados Unidos, la fuerza de todo el que quiera una paz fiable", argumentó.

La agencia de noticias ucraniana Ukrinform ha contabilizado 267 ataques de drones Shahed de fabricación iraní desde las 19:00 (tiempo local) horas del sábado. Las Fuerzas Armadas ucranianas han derribado 138 drones Shahed y de otros tipos y otros 119 se han perdido tras el impacto.

Russia launched the largest drone strike since the invasion of Ukraine on the night of the anniversary of the war.

More than 260 drones carried out the attacks on Ukraine.

Zelenskyy said he is willing to leave his post if Europe make Ukraine the member of the NATO. pic.twitter.com/hGp0p3LUOP

